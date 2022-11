L'hôpital du Mans revoit son organisation du travail pour recruter

Grande opération de communication de la part du centre hospitalier du Mans. Le CHM lance ce mardi 22 novembre une campagne de recrutement car 170 postes sont à pourvoir. Il manque 110 soignants, 40 médecins et une vingtaine d'autres agents comme des informaticiens, des professionnels du bâtiment ou encore des gestionnaires de maintenance. Pour attirer des candidats, l'hôpital veut améliorer son image.

En plus de nouvelles affiches avec le portrait de professionnels du CHM, le directeur général assure repenser l'organisation du travail. "Par exemple, dans certains services les soignants travaillent un week-end sur trois au lieu d'un week-end sur deux", expose Guillaume Laurent.

Le maître-mot c'est l'évolution - Guillaume Laurent

"On va aussi renforcer certaines équipes pour diminuer la charge de travail des soignants et donc augmenter le nombre de professionnels de santé auprès des patients. C'est une organisation que nous testons dans certains secteurs", décrit Guillaume Laurent.

Des affiches avec des portraits de professionnels du CHM ont été crées pour cette opération recrutement. © Radio France - Lucie Amadieu

Le directeur général déplore également une politique d'homogénéisation de l'hôpital menée depuis des années : "désormais l'idée est de regarder services par services quelle est l'organisation la plus adaptée en concertation avec les professionnels pour que les idées remontent du terrain."

Ouverture d'une nouvelle unité de médecine polyvalente

Toujours pour améliorer les conditions de travail des soignants, l'hôpital du Mans ouvre une cinquième unité dans le service de médecine polyvalente, un secteur où les patients souffrent de plusieurs pathologies. À partir de l'année prochaine, tous les soignants de ce service auront moins de patients à leur charge : 12 au lieu de 14 actuellement. "On peut se dire 'deux patients c'est pas grand chose' mais si, mis bout à bout sur une journée complète ça fait la différence. En tant que professionnelle, il y a certaines choses où je me sent frustrée. Parfois, je n'ai pas l'impression de bien faire mon travail car on n'a pas les moyens d'exercer", raconte Angèle, aide-soignante depuis six ans en médecine polyvalente.

L'annonce de l'ouverture de cette nouvelle unité remotive cette professionnelle de santé. "Là on va avoir le temps de faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire comme s'assoir auprès d'un patient qui ne va pas bien et discuter. On pourra aussi réfléchir à d'autres projets dans le service comme sur un accompagnement différent, développer certains la prise en charge de la douleur", se réjouit d'avance la jeune femme.

Je vais pouvoir travailler comme je l'imaginais - Angèle, aide-soignante

Au delà de l'allègement de la charge de travail, le nouveau rythme séduit les soignants. "Ce planning propose de venir travailler un week-end sur trois au lieu d'un week-end sur deux. Dans un entretien, le candidat nous demande très clairement ses conditions d'exercice", ajoute Nathalie Provost, la coordinatrice générale des soins.

Conséquence : les vingt soignants nécessaires pour l'ouverture de cette nouvelle unité ont tous été trouvés. Un tiers vient du centre hospitalier du Mans, et le reste d'autres structures ou sortent d'école.