L’hôpital Emile Roux du Puy en Velay cité en exemple par le ministre de la santé

Lors de sa dernière intervention télévisée pour son point presse hebdomadaire Olivier Veran le ministre de la santé a souligné le travail de modernisation et d’augmentation des capacités de traitement l’hôpital Ponot dans sa lutte contre l’épidémie.

L’opération d’extension des moyens dédiés au COVID touche presque à sa fin comme nous l’explique Jean Marie BOLLIET le directeur de l’hôpital

On a un plan de charge qui touche à sa fin en matière de déploiement puisque d’ici quelques jours, on aura équipé 134 lits dédiés au Covid et on aura déprogrammé 70 % de nos lits de chirurgie et reconverti 30 % de nos lits de médecine en médecine Covid. Dans le même temps on aura doublé notre capacité de réanimation en passant de 12 à 24 lits. C’est un bel effort collectif puisque les soignants sont tous sur le pied de guerre. Nous avons constitué des binômes entre médecins et chirurgiens pour surveiller les patients Covid. Nous avons des chirurgiens qui jouent pleinement le jeu en se formant à la médecine Covid et c’est donc l’effort de tout l’hôpital pour résister à cette vague que l’on sent maintenant véritablement dans nos murs et qui devrait atteindre son paroxysme d’ici 15 jours.