L'hôpital et la clinique de Bergerac vont regrouper toutes leurs opérations chirurgicales

C'est un projet qui est dans les cartons depuis 10 ans, les discussions ont débuté en 2017 entre l'hôpital et la clinique de Bergerac. les deux établissements sont situés à 750 mètres l'un de l'autre et ils vont regrouper les opérations dans un seul bâtiment d'ici 2024/2026 pour maintenir les activités de chirurgie en Bergeracois.

Les chirurgiens de la clinique et ceux de l'hôpital vont travailler au même endroit

Il s'agit d'un partenariat public-privé encouragé par l'Agence régionale de Santé pour améliorer l'offre de soins et la prise en charge des patients. Deux médecins portent ce projet, Joëlle Fach rhumatologue à l'hôpital Samuel Pozzi et Vincent Desnoyers, chirurgien orthopédique à la clinique Pasteur.

Toutes les opérations chirurgicales seront réalisées au centre hospitalier Samuel Pozzi avec des chirurgiens de l'hôpital et leurs équipes mais aussi avec les chirurgiens de la clinique Pasteur et leurs équipes. Cela représente au total, 39 médecins et 55 soignants. Pour tous les accueillir, des travaux sont prévus à l'hôpital Samuel Pozzi pour agrandir le service chirurgie avec la création de nouveaux blocs opératoires, l'agrandissement aussi des cabinets de consultations pour accueillir les médecins libéraux et le réaménagement des chambres d'hospitalisation. L'hôpital prend en charge ces travaux et il fera payer un "loyer" à la clinique pour rembourser cette dépense.

Un seul centre mieux équipé pour attirer les jeunes médecins

Au lieu d'avoir deux centres de chirurgies, il n'y en aura qu'un pour regrouper dans un seul et même endroit les moyens matériels sur un seul plateau chirurgical unique avec de nouvelles offres. "Le but de cette réflexion, explique le docteur Vincent Desnoyers, c'est de maintenir une offre chirurgicale dans le Bergeracois [...] car on a de plus en plus de mal à recruter des jeunes chirurgiens et des anesthésistes". Cela va servir les patients affirme le docteur Jöelle Fach car ils auront avec ces jeunes chirurgiens "une réponse rapide à leur chirurgie".

Le nouveau service de chirurgie devrait aussi faciliter la vie des soignantsexplique Anthony Boukoucha, directeur adjoint de l'hôpital Samuel Pozzi "car avoir plus de médecins, cela veut dire aussi moins de semaines de garde à faire chacun dans l'année".

De nombreuses questions encore en suspens

Le projet ne verra pas le jour avant deux ou trois ans car il reste toute l'organisation à définir : les plannings, le matériel, la pharmacie, la blanchisserie... Tout est encore en discussion et il y aura des groupes de travail déclare Joël Fach, "le projet médical commun est signé mais ce n'est qu'un socle, qu'un cadre pour commencer le travail concret"