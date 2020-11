La deuxième vague du coronavirus n'en finit plus de grimper en Creuse. Le taux d'incidence pour les plus de 65 ans est désormais chez nous de 500 cas pour 100 000 habitants. Face à ces chiffres record, le milieu médical guérétois s'organise.

L'hôpital et la clinique de Guéret main dans la main contre la covid 19

C'est sans doute une première et elle est la bienvenue. Le centre hospitalier et la clinique de la Marche à Guéret luttent ensemble contre le virus. Les deux établissements ont chacun déprogrammé la moitié de leurs opérations; des interventions bénignes comme des hernies ou des poses de prothèses, en revanche on ne touche pas comme lors du premier confinement à la cancérologie.

C'est l'hôpital de Guéret qui gère en direct les cas de Covid. Pour cela, la chirurgie a été déménagée du 2e au 4e étage et la médecine a également réduit son activité. Cela permet de doubler la capacité de lits Covid en médecine simple (40 lits) comme en réanimation (20 lits très prochainement). L'hôpital de Guéret a mis en place un double accueil aux urgences (dans des Algéco) avec un passage Covid et un autre hors Covid. Des patients de chirurgie simple ont déjà été transférés de l'hôpital vers la clinique. La clinique de la Marche a également fermé des lits afin de permettre à son personnel de venir en renfort à l'hôpital.

Multiplication des tests

Le laboratoire de l'hôpital de Guéret dispose depuis le 28 octobre d'une machine toute neuve qui permet de faire passer les tests Covid de 15 à 350 par jour. Cette machine qui coûte 160.000 euros (payée sous forme de loyer chaque mois) a été livrée par une entreprise finlandaise qui travaillait déjà avec le CH de Guéret. La commande passée en août a permis une livraison rapide, car les commandes passées aujourd'hui ne seront pas honorées avant mars 2021. Cette machine fonctionne non stop 6 jours sur 7 de 6h à 22h. Les prélèvements sont analysés en l'espace de trois heures. Si un résultat positif est constaté, la personne concernée est aussitôt contactée par téléphone.

première partie de la machine finlandaise, l'extracteur de souches adn © Radio France - christophe poirier

après deux heures d'analyse, le prélèvement est placée dans une chauffeuse qui révèle ou pas le virus © Radio France - christophe poirier