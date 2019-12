L'hôpital Legouest à Metz va-t-il devenir une coquille vide?

Metz, France

L'hôpital Legouest à Metz a-t-il encore un avenir? Dans une lettre qui a fuité dans Le Républicain lorrain, la ministre des armée Florence Parly annonce de nouvelles restructurations dans l'hôpital militaire en 2022. Au lieu de 7 services actuels dont les urgences, il ne resterait plus que 3 services annexes. Selon la ministre des armées, l'hôpital ne garderait plus à terme qu'un pôle de réhabilitation physique et psychique, une plateforme de consultation spécialisée et un centre d'entrainement à la médecine de combat.

474 emplois et les urgences menacés

Le directeur des hôpitaux à la direction centrale du service de santé des armées est venu à Metz ce mardi pour rencontrer les salariés et tenter de les rassurer, en expliquant que l'hôpital ne fermerait pas.

Notre hôpital serait transformé en coquille vide

Mais après plusieurs années de restructurations, depuis 2014, les 474 salariés de l'hôpital Legouest pensaient avoir fourni suffisamment d'efforts. La lettre de la ministre les inquiète donc et le met aussi en colère. Pascal Viry est l'un des représentants de l'intersyndicale CGT-CFDT-FO et Unsa à l'hôpital Legouest : "Nous sommes outrés par la méthode, avec cette lettre qui fuite dans la presse et par ces annonces qui transformeraient notre hôpital en coquille vide".

Nous devons nous battre pour conserver nos emplois, c'est la priorité

Les urgences fermeraient et beaucoup d'empois disparaîtraient, "nous devons nous battre pour conserver nos emplois, c'est la priorité", affirme Véronique Kolb, de l'intersyndicale. Et au delà des 474 salariés, et des militaires qui y sont soignés, l'hôpital Legouest "sert à toute la population" rappelle Jean-François Maréchal, autre représentant de l'intersyndicale, "demain, le parcours de soin des Lorrains sera engorgé sans Legouest". Les représentants syndicaux rappellent que les urgences générales et dentaires à Legouest génèrent 35.000 passages par an.

