Coline est infirmière, elle est venue soutenir et représenter ses collègues infirmiers qui sont littéralement trop fatigués pour se mobiliser. Et même sans dépendre d’un service considéré comme critique, elle déplore des conditions de travail indécentes : « On nous appelle sur nos jours de congés pour venir travailler, on doit en faire toujours plus avec moins de moyens » raconte la jeune femme. « Le week-end, mes collègues sont en sous effectif pour s’occuper des patients. Dix minutes pour faire la toilette d’une personne âgée qui a besoin de parler, c’est inacceptable ! ».

Besoin de moyens humains

Ces derniers mois, plusieurs signalements ont été faits auprès de la direction pour évoquer ces situations critiques. Les soignants tombent les uns après les autres, épuisés par des journées à rallonge, des missions qui s’accumulent et des congés sans cesse interrompus : « On a besoin de repos. De prendre une RTT sans être appelé en urgence parce que le service est vide » assène Alexandre Robert, aide-soignant et délégué Force Ouvrière de l’hôpital de Chinon. « Nous on est là pour sauver des gens, par pour gagner de l'argent. Sans repos, on ne peut pas travailler correctement. On a besoin de moyens, et surtout de moyens humains."

Les manifestants sont rentrés dans le bâtiment de l'hôpital pour réclamer une réponse de la direction, sans succès © Radio France - Mathilde Cariou

"Les politiques ont détruit le service public"

Dans le rassemblement, on trouve également des habitants de Chinon, pour qui la fermeture des urgences et de la maternité n’est pas sans conséquence : « S’il m’arrive quelque-chose de grave, les pompiers doivent me transporter jusqu’à Tours ! » s’indigne Caroline. « Les politiques successives ont détruit et continuent de détruire le service public, et c’est révoltant ». Une idée partagée par Rachida, Chinonaise également : « Pourquoi est ce que les gens viennent s’installer dans des petites communes comme ici ? Pour la qualité et la proximité des services publiques. L’école, en priorité, l’hôpital ensuite. Si l’on ferme ces services, s’il faut aller jusque Tours pour les trouver, les gens iront habiter à Tours et on va se retrouver avec des communes désertées ».