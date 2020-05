L'hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans est sorti de la crise du Covid-19

L’Hôpital Nord Franche-Comté sort enfin de la crise sanitaire liée au COVID-19. Dans un communiqué, la direction annonce qu'à ce jour l'établissement n'est plus en saturation et ne compte plus que 15 patients en infectiologie, 7 en Réanimation COVID-19, ainsi que 35 patients en soins de suite. Cette sortie de crise permet donc à l'hôpital de reprendre les consultations et les interventions chirurgicales.

Retour à une activité quasi normale

Face à ce recul très net de l'épidémie, l’Hôpital Nord Franche-Comté a donc repris les consultations depuis le 4 mai à Trévenans, le 25 mai sur le site du Techn’Hom, et les reprendra le 2 juin sur le site du Mittan à Montbéliard. Les interventions chirurgicales programmées ont également reprises depuis début mai. et de nombreux rendez-vous pour des opérations sont en cours de reprogrammation. En revanche, l’activité de prélèvements de biologie reste suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Visites autorisées mais sous certaines conditions

L’Hôpital Nord Franche-Comté a décidé également de rouvrir ses portes aux visiteurs mais de façon encore limitée. A Trévenans, les visites sont autorisées uniquement pour les patients présents dans un service d’hospitalisation depuis plus de sept jours, et hors patients hospitalisés pour cause de COVID-19. Dans les établissements de soins de suite et de réadaptation, les visites sont possibles tous les jours de la semaine, à raison d’une visite par patient et par semaine. Enfin, les mesures barrières et d’hygiène des mains sont bien sur toujours en place pour assurer la sécurité des patients et du personnel.