L'hôpital Nord Franche-Comté alerte sur la saturation de son service d'urgences

La direction de l'hôpital Nord Franche-Comté appelle la population à ne pas se rendre aux urgences pour des pathologies ne nécessitant pas une prise en charge immédiate. Ces dernières semaines, le service reçoit plus de monde qu'il n'en a la capacité.

En moyenne, plus de 250 personnes par jour se rendent aux urgences de l'hôpital depuis plusieurs semaines.

"On peut démarrer une journée avec plusieurs patients qui ont attendu toute la nuit, sachant qu'il va y en avoir d'autres qui arrivent". Depuis plusieurs semaines, la fréquentation des services d'urgences a fortement augmenté, selon Pascal Mathis, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté.

Alors que la capacité d'accueil est de 200 personnes par jour, il y a plutôt en ce moment entre 250 et 300 visites quotidiennes. Un rythme épuisant pour les soignants et surtout dangereux pour les patients, selon Luc Sengler, le chef des urgences : "Quand vous vous occupez d'un afflux majeur, vous n'êtes pas à l'abri de faire une erreur de triage d'un patient plus grave qui est au milieu de quinze ou vingt autres".

Pour lui, la raison majeure de cet engorgement des urgences est que de nombreuses personnes s'y rendent alors que leur situation ne le justifie pas. Sur 120 patients admis chaque jour en circuit court, le service des pathologies bénignes, une cinquantaine vient pour une otite, une grippe ou encore une légère entorse de la cheville. Des problèmes médicaux qui ne concernent pas les urgences.

De nombreux patients se rendent aux urgences alors que leur situation ne l'exige pas

La direction de l'hôpital insiste sur l'importance de passer en priorité par son médecin généraliste ou une plate-forme comme Doctolib quand on est atteint d'une pathologie qui ne nécessite pas une prise en charge immédiate. D'autant plus que les vacances estivales arrivent et que les effectifs de soignants seront réduits. Leurs congés seront limités à deux semaines, cet été, pour pouvoir tenir la cadence.

Il y aura également un poste d'accueil de jour en moins, en circuit court, sur la période, pour soulager le personnel. Surtout que leur tâche pourrait être compliquée par la reprise de l'épidémie de Covid. Le nombre de cas remonte fortement depuis plusieurs jours, en France mais aussi en Nord Franche-Comté. Cinquante personnes étaient hospitalisées à cause du Covid, à l'hôpital Nord Franche-Comté, ce mardi.

Pour l'instant, aucune suppression de lit n'est envisagée, selon la direction. L'objectif est que cela reste ainsi.