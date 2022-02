L'hôpital Nord Franche-Comté recrute. "On peine à faire le plein en effectifs infirmiers"

L'hôpital Nord Franche-Comté recrute à tours de bras en ce moment : une quarantaine de postes d'infirmiers, mais également des kynés, des aides soignants, ainsi que des médecins (anesthésistes, réanimateur, imagerie, gériatre).

Mais ces recrutements ne sont pas directement liés à la crise sanitaire. "Chaque année, on recrute environ 250 soignants, sur un effectif global de 3200 personnes à l'hôpital Nord Franche-Comté. Si on regarde la campagne de recrutement de cet été, elle a été particulièrement dynamique avec 83 embauches de personnel soignant. On ne peut pas parler de désintérêt pour l'hôpital public", explique Maïté Laurent, directrice des ressources humaines de l'hôpital.

"Il n'y a pas d'effet crise sanitaire sur les recrutements" explique Maïté Laurent DRH de l'hopital Nord Franche Comté © Radio France - Christophe Beck

"On ne peut pas parler d'un désintérêt pour l'hôpital public" Copier

L'hôpital a mis en place, il y a quelque temps déjà, des leviers pour faciliter ces recrutements, notamment de jeunes infirmiers. Des bourses de 1500€ mensuel, la dernière année d'institut de formation en soins infirmiers, en échange d'un engagement de deux ans et demi à l'hôpital. Ou encore des allocations de fin d'études de 2500€ ou 5000€ en échange là aussi d'un engagement.

On recrute également des médecins, particulièrement dans les domaines de l'anesthésie, la réanimation, l'imagerie ou la gérontologie. "Ce qui marche le plus souvent, c'est le bouche à oreille sur la qualité d'accueil qu'on propose aux jeunes professionnels. On s'aperçoit qu'on a beaucoup d'internes passés dans l'établissement qui reviennent. Une dynamique positive". Delphine Bellec, directrice des affaires médicales et de la recherche clinique à l'HNFC.

"Ca fait deux ans qu'on a des difficultés à recruter des infirmiers en soins généraux" Copier

Pour les syndicats, l'attractivité de l'hôpital passera également par un effort sur l'organisation du travail, comme le prévoit le Ségur de la santé. Pour Mélanie Meyer de la CFDT, "C'est en améliorant les conditions de travail et les conditions de prise en charge qu'on va pouvoir redonner de l'attractivité à l'hôpital"

L'hôpital Nord-Franche recense 117 métiers différents.