L'Hôpital Nord Franche-Comté veut accélérer la vaccination de son personnel

Un peu plus de 3500 des 4500 agents de l'Hôpital Nord Franche Comté et de l'USLD de Bavilliers sont vaccinés. La direction de l'hôpital veut "accompagner et convaincre" ceux qui ne le sont pas encore. Les personnels de santé ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner.