L'hôpital privé de la Loire ferme ses urgences de nuit

Plus d'urgences de nuit à l'hôpital privé de la Loire. Le HPL de Saint-Étienne est contraint de fermer ce service de 20 heures à 8 heures. En cause des difficultés de recrutement. Un médecin urgentiste étant en arrêt maladie depuis la semaine dernière, la réorganisation du planning a contraint la direction de l'hôpital à prendre cette décision radicale. En cause, la crise Covid qui épuise les équipes depuis deux ans et des difficultés de recrutement.

Des équipes épuisées et des difficultés de recrutement

"On a beau chercher des solutions en appelant toutes les agences d'intérim on n'a pas eu de suite, il y a une pénurie de personnel" explique la direction.

Un problème qui va durer tout le mois de mars et qui pourrait s'étendre à celui d'avril. Le HPL précise que l’ARS, le Samu et les pompiers ont été prévenus. En cas d'urgence la nuit, vous devez appeler le 15 pour être redirigés vers les autres services du territoire.

Pour tous les patients suivis à l’Hôpital privé de la Loire et qui seraient admis dans les autres services d’urgences, ils seront, si nécessaire ré-hospitalisés dès le lendemain matin au HPL.

Les urgences de la maternité du HPL restent quant à elles ouvertes.