L'hôpital privé Francheville de Périgueux se veut référence nationale du dos

Dès la fin de l'année 2021, une aile de l'hôpital privé Francheville sera consacrée au dos et à sa chirurgie. L'objectif pour l'établissement : être dans le top 3 des établissements français dans ce domaine.

Les travaux devraient s'achever entre fin 2021 et début 2022.

Cette partie est encore en construction sur le site de l'hôpital privé de Francheville. Trois étages totalement dédiés au dos composés de différents corps de métiers : des ostéopathes, des kinésithérapeutes, des diététiciens, et évidemment des chirurgiens. Le directeur de la clinique Pierre Malterre voit en ce projet "une véritable plus value pour la clinique, mais surtout pour les patients de Dordogne [...] avec une offre de très haut niveau."

"On voit des adolescents arrivés à 14 ans avec des déformations majeures"

Se voulant leader français dans le domaine, la clinique fera en sorte que les patients venus de loin reçoivent un diagnostic et rencontrent un maximum de professionnels en une journée.

Des projets devraient être mis en place par Rachid Saddiki, le chirurgien en charge du projet depuis 2012, comme un suivi et un dépistage de scolioses chez les jeunes : "On voit des adolescents arrivés à 14 ans avec des déformations majeures qui auraient pu être dépistées plus tôt".