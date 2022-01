Plus de la moitié des postes de pédopsychiatres n'est pas occupée en Mayenne

Sylvain Bihel, infirmier en psychiatrie à Laval et délégué Force Ouvrière, était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire ce vendredi 28 janvier. Il manifestera avec ses collègues pour dénoncer le manque de moyens de plus en plus criant.

Le constat est sans appel : "Les collègues commencent à s'inquiéter plus en plus car on a du mal à recruter du personnel et ça impacte la qualité de soins, il faut donc fermer des lits !," déplore Sylvain Bihel, infirmier psychiatre à Laval et délégué FO. Cela fait 12 ans qu'il fait ce métier qu'il a choisi : "J'ai d'abord décidé de faire infirmier et c'est au cours des stages que j'ai pu faire que j'ai découvert cette spécialité, ce qui compte avant tout au-delà de la technique qu'on peut avoir dans les soins, c'est le côté humain qui prime, et c'est aussi un gros travail de cohésion d'équipe."

On parle moins des problèmes de psychiatrie mais c'est la même chose que ce qui se passe aux urgences. - Sylvain Bihel, infirmier en psychiatrie à Laval

Il manque plus de la moitié des pédopsychiatres

Avec la crise sanitaire, il y a de plus en plus de Mayennais qui ont besoin de soutien psychologique. Principalement les jeunes, mais on manque cruellement de pédopsychiatres dans le département : "Il y a des études qui sont sorties qui montrent une augmentation conséquente des suicides chez les adolescents et on voit qu'en parallèle, on n'a pas les moyens pour répondre à la demande de soins, depuis des années, il manque plus de la moitié des pédopsychiatres à Laval", déplore Sylvain Bihel.