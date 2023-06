L'hôpital psychiatrique du Rouvray fait la fête pour oublier la maladie

Le grand parc du centre hospitalier du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) a pris des airs de grande kermesse avec des stands de jeux, des animations de danse, des tours en voitures à pédales, un barbecue et une course de caisses à savons où 76 concurrents - patients et personnels de l'hôpital - s'affrontent dans la bonne humeur sur des engins de leur confection.

"Cela montre qu'on a des capacités. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne sait rien faire" explique Artus, jeune Rouennais 25 ans suivi pour des troubles de l'humeur. "C'est super, on rencontre des gens, on s'amuse" sourit-il en sortant d'un stand de jeu.

Le "déjeuner sur l'herbe" au CH Rouvray et les caisses à savon © Radio France - Bénédicte Robin

Prendre du plaisir et se construire de nouveaux souvenirs positifs

Artus résume en quelques mots les ambitions de ce "Déjeuner sur l'herbe" organisé pour la deuxième année consécutive au sein du centre hospitalier. L'objectif est à la fois de se redonner de l'estime de soi mais aussi de "prendre du plaisir tous ensemble" explique Carine Doloue, ergothérapeute au sein d'une unité de réhabilitation psycho-sociale et une des organisatrices de l'événement. "L'idée est aussi de pouvoir se retrouver autrement et différemment à l'hôpital par des rencontres, de la convivialité et du partage" sans étiquette. Il n'y a plus de distinction entre personnel, patient, proche.

"L'année dernière, des personnes m'ont dit qu'elles ne s'étaient pas aperçues que des stands étaient tenus par des patients" s'enthousiasme l'ergothérapeute qui y voit le signe de la réussite.

Une participante à la course de caisses à savon © Radio France - Bénédicte Robin

Et pour les patients c'est aussi une forme de soins. "Le plaisir est un sentiment que certains patients n'ont pas toujours eu la chance de ressentir ou ne s'en souviennent plus" note Charlotte Llorcat, infirmière au seine de l'unité de réhabilitation psycho-sociale, organisatrice également de cette journée. "Il est important de leur fournir l'occasion de se construire de nouveaux souvenirs" positifs et de vivre des moments joyeux aussi avec les soignants.

Avec l'idée sous-jacente de montrer aussi une autre image de la maladie mentale et de l'hôpital en montrant que cela peut aussi être un lieu de plaisir et bonne humeur.

