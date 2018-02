Saint-Yrieix-la-Perche, France

C'est une première dans une commune rurale de la Haute-Vienne : l'installation d'un conseil local de la santé mentale, chapeauté par le centre hospitalier Esquirol de Limoges. Il a été créé sur le même modèle que celui installé à Limoges il y a quatre ans, à la seule différence qu'à Saint-Yrieix, les habitants sont loin des centres hospitaliers. "Ces habitants n'osent pas consulter ou ne connaissent pas forcément les compétences du centre hospitalier, explique Dominique Bretenoux-Pennequin, coordinatrice de cette nouvelle antenne, ils ont parfois une vision du centre hospitalier qui n'est pas très positive, ils imaginent souvent le pire en parlant d'Esquirol. Ici, nous sommes au plus près de la population".

Pour repérer les habitants en souffrance, l'équipe va s'appuyer sur les policiers municipaux, les médecins traitants, les commerçants, les bibliothécaires par exemple. "On retrouve tous types de troubles à Saint-Yrieix, comme à Limoges ou dans les grandes villes. Cela peut être des épisodes dépressifs ou des troubles psychotiques, avec une problématique sociale qui est un peu différente du fait de la ruralité", explique le docteur Lescure, psychiatre à Esquirol et intervenant à Saint-Yrieix.

Pourquoi le centre hospitalier se "délocalise"-t'il ?

Thomas Roux, nouveau directeur du centre hospitalier Esquirol : "Le conseil local de santé mentale est une plateforme de concertation et de coordination. C'est une réponse de proximité, de prévention entre les acteurs (élus, soignants et usagers) pour tenter d'améliorer la prise en charge et remédier aux ruptures de parcours de soin de personnes qui sont atteintes de troubles mentaux. Le choix est fait d'avoir une approche locale pour répondre au mieux aux spécificités de chaque bassin de vie.

Depuis des années, le centre hospitalier veut sortir des murs pour ne pas rester en vase clos, ne pas retomber dans les idées d'asile d'aliénés. On part de la conviction profonde qu'une personne atteinte de troubles mentaux sera mieux dans un univers de cité, au plus proche d'une vie normale. Le conseil local a toute son importance dans cette démarche, pour assurer des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des bailleurs d'immeuble, des forces de sécurité, des bibliothécaires, des conducteurs de bus, par exemple. Ce sont des personnes qui peuvent être en contact réguliers avec des personnes atteintes de troubles psychiques."

Qui peut saisir le conseil local de la santé mentale ?

Toutes les personnes peuvent saisir le conseil local de la santé mentale à travers sa cellule de coordination. Il y a un numéro de téléphone et une adresse mail pour les professionnels et les citoyens. On peut aussi orienter ces personnes vers un psychiatre d'Esquirol ou les services sociaux. Par contre, on ne traite pas les situations d'urgence.

Le concept va-t'il se développer dans d'autres villes de la Haute-Vienne ?

Nous avons pour objectif de développer ces conseils locaux de la santé mentale sur l'ensemble du département, à Saint-Junien et à Bellac. Notre objectif est de mailler l'ensemble du territoire.

► Dominique Bretenoux-Pennequin, coordinatrice du CLSM. Tél. : 05 55 43 10 93. Mail : clsm.saint-yrieix@ch-esquirol-limoges.fr