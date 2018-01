Fredéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France, était l'invité de France Bleu Paris à 8h15. Il a évoqué les difficultés de l'hôpital et il a expliqué pourquoi il fallait des réformes. Regardez son interview à la fin de cet article (dans un instant).

Paris, Île-de-France, France

Ce qu'il faut retenir

Selon lui, l'hôpital public est "en burn out. Les structures sont arrivées presque à épuisement... le personnel est épuisé, la situation financière est particulièrement dégradée, 1,5 milliards d'euros de déficit c'est à la fois du jamais vu et une augmentation en un an qui est spectaculaire et qui surtout n'était pas anticipée".

Les patients ne sont pas en danger estime Frédéric Valletoux mais il ajoute que "Sans réforme de fond, l'hôpital va dans le mur très clairement. Le jour ou l'hôpital s'effondre c'est tout le système de santé qui s'effondre". "On sait qu'il y a des dysfonctionnement donc il faut arrêter ça... Les premières alertes datent de 2012 et on est en 2018, et rien n'a été fait", explique le président de la Fédération hospitalière de France.

Sur la grippe, Frédéric Valletoux affirme que les urgences vont à nouveau être saturées mais il assure que tout le monde sera traité et de bonne manière donc "oui l'hôpital va absorber ce choc épidémiologique comme il le fait chaque année".

