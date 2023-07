L'hôpital Robert-Schuman de Metz veut ouvrir un service d'urgences

Il devrait bientôt y avoir un nouveau service d'urgences à Metz. L'hôpital Robert-Schuman, situé à Vantoux près de Metz, compte ouvrir son propre service de soins non programmés, d'ici le début du printemps 2024. Le groupe hospitalier associatif Uneos, qui gère l'établissement, a sollicité l'Agence régionale de santé, a annoncé son directeur général lors de la présentation des axes stratégiques 2023-2027 , le 28 juin dernier.

L'ARS assure qu'il n'y a plus, pour l'instant, de nouvelle implantation disponible pour ouvrir un service d'urgences à Metz. Trois hôpitaux messins assurent les urgences : le site du CHR à Mercy, l'hôpital Legouest à Queuleu et la clinique Claude-Bernard du groupe privé Moselle Elsan. En cas de refus des autorités sanitaires, l'hôpital Robert-Schuman compte quand même ouvrir un centre de soins non programmés, qui ne serait pas officiellement labellisé "service d'urgences", avec un financement plus lourd à porter pour le groupe privé.

Retour d'expérience après la crise des urgences

C'est la crise des urgences de cet hiver , avec de très nombreux arrêts maladies dans les hôpitaux mosellans, qui a inspiré ce projet. "À cette époque, on a été extrêmement sollicités par les différents établissements du territoire", explique Georges-Hubert Delporte, le directeur général d'Uneos. "On s'est fait fort de répondre à l'ensemble de ces sollicitations. Donc on a particulièrement fait progresser notre activité, notamment en dialyse, en médecine, en chirurgie..."

"À l'issue de cette situation de crise, j'ai posé une question aux équipes médicales et paramédicales de Robert-Schuman : maintenant qu'on a vécu ça, compte tenu que nous n'avons pas de service d'urgences, quelle est la position que vous souhaitez qu'on prenne ?", raconte Georges-Hubert Delporte. "La communauté médicale d'établissement, qui rassemble l'ensemble des médecins du groupe, s'est positionnée pour l'ouverture d'un service de soins non programmés, de manière à prendre toute notre part dans la prise en charge de ces soins sur le territoire."

Autre argument pour l'ouverture d'un service d'urgences à Robert-Schuman : le déménagement du centre de soins immédiats de l'hôpital vers le site de Belle-Isle, d'ici la fin de l'année. Chaque jour, 70 patients y sont pris en charge par des médecins libéraux. "Nous ne voulons pas laisser ces personnes sans solution", explique le directeur général d'Uneos. "Beaucoup d'entre elles ne feront pas le déplacement jusqu'au centre-ville."

Pas ouvert en continu

Mais le futur service de soins non programmés ne restera pas ouvert en continu. Il devrait fonctionner douze heures par jour, cinq ou six jours par semaine, "un point qui reste à régler en interne", explique Georges-Hubert Delporte. "À l'hôpital Robert-Schuman, nous n'avons malheureusement pas de service de cardiologie interventionnelle, on ne peut pas prendre en charge les infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux", indique-t-il. "On est de toute façon amenés à réorienter des patients, donc on ne voit pas l'intérêt d'un service 24 heures sur 24."

Georges-Hubert Delporte veut aussi rappeler que "les équipes ne se multiplient pas". "On est extrêmement vigilants à ne pas débaucher volontairement des médecins du CHR", assure-t-il. "Notre volonté est plutôt de faire venir à nous des professionnels qui ne sont pas forcément du territoire, qui n'ont plus d'activité de médecine d'urgence ou bien qui en ont une mais qui ne sont plus satisfaits par le mode de fonctionnement des 24 heures, et préfèrent venir travailler chez nous en douze heures."