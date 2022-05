L'hôpital Saint-Joseph de Marseille lance un programme de dépistage du cancer du poumon

Avec 30.000 décès par an en France et plus de deux millions dans la monde, le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier, avec le tabac comme principal facteur de risque. Les hommes entre 65 et 69 ans sont les plus touchés, mais de plus en plus de femmes y sont sujettes. C’est un véritable problème de santé publique non résolu alors qu’il existe une arme efficace permettant d’espérer la guérison en cas de découverte à un stade localisé : la chirurgie.

Le maillon faible du cancer du poumon est le dépistage

Contrairement aux cancers du côlon, du sein ou de la prostate, il n’y a pas, à ce jour en France, de dépistage systématique du cancer du poumon et c'est justement tout l'enjeu de ce programme qui va être lancé grâce à la signature d'un partenariat entre la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône et la Fondation Hôpital Saint Joseph.

Selon Arnaud Boyer, onco-pneumologue à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, l'objectif de ce programme est d'augmenter le dépistage précoce : "Il n'y a pas de dépistage généralisé alors qu'on sait que le pronostic dépend du stade. Malheureusement, la plupart des cancers du poumons sont diagnostiqués à un stade avancé et ne peuvent donc pas relever de la chirurgie qui permet pourtant, pour des stades 1, un taux de survie de 5 ans à 90 %. Ce taux de survie est en moyenne de 17 % pour les cancers du poumon".

Iliès Bouabdallah, chef du service de chirurgie thoracique de l’hôpital, à l'origine de ce projet, croit dur comme fer à l'importance primordiale du dépistage. "Aujourd'hui, les patients qui sont à un stade opérable, et donc guérissable, sont trop peu nombreux. Les gens que j'opère ont tout le temps la même histoire. Un scanner par hasard après un accident de la route ou un Covid. Dans 80 % des cas, ce sont des fumeurs ou anciens fumeurs chez qui on découvre une tâche suspecte. Finalement, ils ont eu la chance de pouvoir bénéficier d'un scanner et grâce à ce programme, on veut offrir cette chance à un plus grand nombre."

Mille patients, tous fumeurs, vont participer au programme

L’hôpital Saint-Joseph est un des premiers établissements hospitaliers en France à mettre en place un vaste programme de dépistage. Ce programme, qui va être lancé avant la fin de l'année, s'adresse aux fumeurs de 50 à 80 ans. Mille patients vont être retenus pour participer à un dépistage du cancer du poumon individualisé, pendant six ans, avec prescription de scanner thoracique "faiblement dosé" associé à un programme de sevrage tabagique qui sera proposé, mais non obligatoire.

Ce programme est co-financée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône.