L'hôtel de ville de Tours s'illumine en doré pour soutenir la mobilisation contre les cancers de l'enfant

Jusqu'au 27 septembre, la ville de Tours relaie l'opération "Septembre en Or", mois de mobilisation contre les cancers de l'enfant. Pour l'occasion, l'Hôtel de Ville de Tours et les fontaines de la place Jean Jaurès seront illuminés en doré.

Pour la 3ème année consécutive, l'Hôtel de Ville de Tours et les fontaines de la place Jean Jaurès seront illuminés en doré du 21 au 27 septembre. Ceci en soutien au mouvement « Septembre en Or », mois de mobilisation contre les cancers de l’enfant.



Extension du mouvement "Gold in September" né aux États-Unis en 2012, "Septembre en Or" a été lancé en 2016 par l'Institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Ses équipes se mobilisent au quotidien pour soigner les enfants atteints du cancer et faire avancer la recherche. Chaque année, le cancer touche 2.500 enfants et adolescents en France et 500 d'entre eux ne survivent pas à la maladie.



Cette mise en lumière est à l’initiative de l’association tourangelle Magie à l'hôpital, qui soutient l’action "Septembre en Or" depuis son lancement