"L'humain n'y est plus", le service de gériatrie de l'hôpital de Laval en grève depuis trois ans est à bout

"Je viens de plus en plus avec la boule au ventre", répond Marion, infirmière dans le service de gériatrie de l'hôpital de Laval depuis deux ans quand on lui demande dans quel état d'esprit elle arrive au travail. Depuis août 2020, elle et ses collègues sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail.

Jeudi 23 mars 2023, les infirmières et les aides soignantes du service ont manifesté devant l'hôpital pour demander le règlement de leurs heures supplémentaires et l'ouverture d'un poste en plus. "L'humain n'y est plus, ajoute Marion. On travaille auprès de personnes dépendantes et âgées, qui ont besoin de plus de temps que quelqu'un qui est soigné en chirurgie. Sauf que nous, à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'infirmière, on ne s'y retrouve plus."

"Il est grand temps qu'on fasse quelque chose pour nos aînés"

"J'ai totalisé 880 heures supplémentaires pour les neuf infirmières de jours, explique Isabelle Caouissin, secrétaire adjointe au syndicat Force ouvrière à l'hôpital de Laval. Soit 13 jours à récupérer." Les équipes ont déjà obtenu l'ouverture de deux postes d'aide soignante et d'une infirmière mais elles ont besoin d'une autre infirmière. "Les heures supplémentaires chez la nourrice, ce n'est pas le directeur de l'hôpital qui me les paye, ajoute Marion. À un moment, soit on met des effectifs en place, soit est-ce qu'il faut avoir une corde au cou pour que ça bouge ? Il est grand temps qu'on fasse quelque chose pour nos aînés."

Une dizaine de militants Force ouvrière et de soignants du service de gériatrie ont cherché à interpeler le directeur de l'hôpital. © Radio France - Selma Riche

Les équipe ont déjà rencontré la direction en novembre mais Force ouvrière a demandé un nouveau rendez-vous à deux reprises. Ce jeudi, une dizaine de personnes, syndicat et soignants, se sont retrouvés devant le bureau de la direction pour interpeler le directeur, qui a promis une rencontre d'ici deux semaines.