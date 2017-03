L'ibuprofène dangereux pour le fœtus dès le début de la grossesse

L'ibuprofène fait courir un danger au fœtus dès le début de la grossesse, selon une étude publiée ce vendredi par l'Inserm. Le médicament perturbe le fonctionnement des testicules des petits garçons.

Se soigner avec de l'ibuprofène est dangereux pour le fœtus dès le début de la grossesse. C'est ce que révèle une étude publiée vendredi par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Selon cette étude, le médicament perturberait le fonctionnement des testicules des petits garçons. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mené des tests pour voir l'effet de ce médicament sur le développement du testicule humain au cours du premier et du deuxième trimestre de la grossesse.

À éviter en cas de grossesse

Un autre danger de l'ibuprofène était déjà connu. Les femmes enceintes ne doivent pas le prendre à partir du sixième mois de grossesse, le médicament exposant le fœtus à un risque d'atteinte rénale, et à des problèmes cardio-vasculaires. Avec cette nouvelle étude, le message est donc clair : il vaut mieux éviter toute prise d'ibuprofène dès le début de la grossesse.

L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien, fréquemment utilisé contre les douleurs, le mal de tête, le mal de dents, les courbatures et la fièvre. Il est accessible sans ordonnance, et serait pris par trois femmes sur dix au cours de leur grossesse, le plus souvent en automédication.