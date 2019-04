L'ibuprofène et le kétoprofène présentent des risques de complications infectieuses graves

L'ibuprofène et le Kétoprofène, les deux anti-inflammatoires les plus vendus, disponibles sans ordonnance, pourraient provoquer des complications infectieuses graves, prévient ce jeudi l'agence du médicament. L'ANSM appelle à la vigilance.

Le kétoprofène et l'ibuprofène, les deux médicaments anti-inflammatoires les plus vendus et que l'on prend parfois sans précaution en cas de fièvre avec maux de tête ou de gorge, pourraient favoriser des complications infectieuses graves, alerte ce jeudi l'Agence du médicament, qui appelle à la vigilance. L'ibuprofène, présent dans le Nurofen, l'Advil, l'Upfen Antarene et bien d'autres marques de médicaments, et le kétoprofène, présent dans le Profenid, le Toprec ou le Ketum, appartiennent à une famille de médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui faisaient déjà l'objet de signalements pour des complications infectieuses graves.

Plusieurs cas de décès

L'Agence du médicament a donc confié une enquête aux centres régionaux de pharmacovigilance de Tours et Marseille. Selon les résultats de cette enquête, "en 18 ans, de 2000 à 2018, 337 cas de complications infectieuses dont 32 décès ont été répertoriés pour l'ibuprofène et 46 cas dont dix décès avec le kétoprofène", explique à l'AFP le Dr Philippe Vella, directeur des médicaments antalgiques à l'ANSM.

Des infections gravissimes chez des sujets qui ne sont pas à risque

Seuls les cas les plus graves survenus chez des enfants et des adultes, souvent jeunes et sans facteur de risque particulier, comme par exemple être immunodéprimé, ont été retenus dans cette enquête. Il s'agit d'infections sévères à l'origine d'hospitalisations, de séquelles et de décès.

Ces infections touchent la peau et des tissus mous comme par exemple les "fasciites nécrosantes", une infection due à un germe (essentiellement un streptocoque) surnommé bactérie "mangeuse de chair", source d'amputations et de mort. Il peut également s'agir de septicémie ("sepsis"), de pneumonies compliquées d'abcès, de pleurésie, d'abcès cérébraux ou encore d'infections ORL atteignant le thorax (médiastinite).

Des complications après deux ou trois jours de traitement

Ces complications infectieuses (essentiellement dues à deux bactéries, streptocoque ou pneumocoque) ont été observées après de très courtes durée de traitement (2 à 3 jours), y compris lorsqu'il était associé à une antibiothérapie. Elles sont survenues alors que l'ibuprofène ou le kétoprofène étaient prescrits ou pris en automédication dans la fièvre mais également dans de nombreuses autres circonstances : atteintes cutanées bénignes d'aspect inflammatoire (réaction locale, piqûre d'insecte...), manifestations respiratoires (toux, infection pulmonaire...) ou ORL (difficulté à avaler, angine, otite...).

"Les conclusions de cette enquête suggèrent le rôle aggravant de ces AINS en cas d'infection", en particulier de celles dues au streptocoque, note l'ANSM qui indique avoir partagé ces résultats avec ses homologues européens.

L'agence du médicament conseille de préférer le paracétamol

L'enquête montre en outre que l'utilisation d'AINS persiste en cas de varicelle alors qu'ils doivent être évités au profit du paracétamol, sous peine de risque de destructions bactériennes cutanées graves. Plus généralement, il faut privilégier le paracétamol en cas de douleur et/ou de fièvre, notamment lors d'infections courantes (angine, rhinopharyngite, otite, toux, infection pulmonaire, lésion cutanée ou varicelle...), en particulier en automédication.

Les utiliser "à la dose minimale efficace, pendant la durée la plus courte"

L'ANSM conseille aussi d'utiliser ces anti-inflammatoires "à la dose minimale efficace, pendant la durée la plus courte", c'est-à-dire "pas plus de 3 jours en cas de fièvre et de 5 jours en cas de douleur". "Si les symptômes s'aggravent, il faut en parler à son pharmacien et voir son médecin", conseille le Dr Vella. Autre règle, ne pas prendre en même temps deux médicaments de cette famille nombreuse des AINS (naproxène, diclofénac...), vendus sous des noms divers.