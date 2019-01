Chambray : L'IFPS qui forme aux métiers d'ambulancier, d'infirmier en bloc opératoire, ouvre ses portes ce samedi

Chambray-lès-Tours, France

L'Institut de Formation des Professions de Santé du CHU de Tours ouvre ses portes ce samedi de 9h30 à 16h30, 2 rue Mansart à Chambray-les-Tours. Cet institut forme aux métiers de 9 professions paramédicales : ambulancier, aide-soignant, infirmier, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc-opératoire, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière, manipulateur d'électroradiologie médicale et cadre de santé.

L'IFPS de Tours forme plus de 1.000 étudiants chaque année depuis 20 ans. L'année dernière, ces portes ouvertes ont attiré 800 visiteurs. Ces derniers peuvent rencontrer les professionnels de terrain, les étudiants en formation et les cadres formateurs. De nombreux ateliers de simulation sont organisés dans les salles et bloc opératoire.