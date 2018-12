L'Ile d'Aix retrouve non pas un, mais trois médecins !

Ile d'Aix, Île-d'Aix, France

Les consultations médicales vont reprendre jeudi sur l'île d'Aix en Charente-Maritime. Depuis fin octobre, et le départ en retraite du Dr Laprade, il n'y avait plus qu'une infirmière sur place. S'ils voulaient consulter un médecin, les 250 habitants devaient aller sur le continent.

Le maire a bien tenté de trouver un remplaçant mais la population locale est insuffisante pour faire vivre un médecin libéral, et la population médicale a changé. "La médecine générale évolue vers des médecins qui souhaitent plutôt être salariés que travailler en libéral" explique Alain Burnet, le maire. "Plus de la moitié des médecins formés sont aujourd'hui des femmes qui ont d'autres besoins que le médecin de campagne qui était disponible 7 jours sur 7, et même la nuit. C'est quelque chose qui ne se trouve plus parmi les jeunes qui sont formés maintenant".

Trois médecins se relayent pour assurer une permanence médicale

Il a donc fallu innover. Trois médecins (deux de Rochefort, et un de Tonnay-Charente) vont se relayer pour assurer à tour de rôle une permanence de consultation une fois par semaine l'hiver et plus souvent l'été. Le dispositif peut fonctionner explique le maire, grâce à la présence d'une infirmière libérale en permanence sur l'île. Elle assure le premier niveau de réponse de santé auprès des habitants souligne Alain Burnet.

Les médecins seront salariés de la maison de santé, et le dispositif sera complété au premier trimestre par l'installation d'un appareil de télémédecine. Ils permettra de consulter des spécialistes (suivi du diabète, gérontologie ou dermatologie) sans quitter l'île. Le dispositif mis en place assure aux habitants de pouvoir bénéficier d'un médecin toute l'année. Auparavant, le généraliste en poste n'était pas remplacé quand il partait en vacances.

On a du être imaginatif pour continuer à apporter un service public avec d'autres moyens - Alain Burnet, maire de l'Ile d'Aix

Faute de trouver un remplaçant, le maire de l’Île d'Aix, a trouvé une solution en partenariat avec La maison médicale de santé de Saint Trojean sur l’Île d'Oléron et l'Agence Régionale de Santé. "On a du être imaginatif pour continuer à apporter un service public avec d'autres moyens" explique Alain Burnet.

L’île d'Aix travaille avec l’île d'Oléron (confronté aux mêmes problèmes) pour proposer aux habitants le même niveau d'accès aux soins qu'ailleurs, malgré la barrière de l'insularité. "On a des kinésithérapeute, des ostéopathes, une podologue qui viennent exercer sur l’île, l'outil mis à disposition des praticiens doit permettre d'assurer un service global".

L'Agence Régionale de Santé, accompagne financièrement le dispositif (elle finance la maison de santé avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et aide à trouver des solutions via le contrat local de santé.