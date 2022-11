L'île d'Yeu recherche des dentistes

Après le départ en retraite de ses 2 derniers dentistes en 2020, l'île d'Yeu a un besoin urgent de retrouver des professionnels vivant à demeure sur l'île. "On a tenté d'organiser des permanences en faisant venir ponctuellement des professionnels du continent. Mais on s'est vite rendu compte qu'il vaudrait mieux les avoir à demeure sur l'île" explique Anouck Guichard, coordinatrice du contrat local de santé au CCAS. Une seule dentiste exerce aujourd'hui à mi-temps et ce n'est pas assez au vu de la démographie.

Besoin de 2 voire 3 équivalents temps-plein

"C'est surtout rejoindre une équipe de 7 médecins généraliste jeunes et dynamiques - ajoute Anouck Guichard - il seront salariés de l'hôpital avec une qualité de vie sur l'île non négligeable, très privilégiée (...) Les jeunes qui sortent de l'université veulent un salaire fixe et moins travailler qu'auparavant, moins s'embêter avec les charges administratives. Un poste salarié leur permet de se détacher de tout ça avec des heures de travail raisonnables permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie de famille". Le directeur délégué de l'hôpital Yeu Noirmoutier Brieuc Carre confirme que "l_es nouvelles générations vont plus sur ce type de montages pour être débarrassées des tâches administratives_". Mais ce qui se constate en médecine générale l'est moins dans les spécialités.

Pour les personnes intéressées contacter brieuc.carre@ght85.fr

