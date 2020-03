Nous sommes désormais la deuxième région la plus touchée par le Covid 19 avec 55 malades depuis le début de la propagation du virus en France il y a trois semaines. 12 nouveaux cas ont été recensés hier soir.

L'Ile de France, 2è région de France la plus touchée par le Coronavirus

Le dernier bilan fait état de 285 cas en France, dont 55 en Ile de France, où plusieurs départements de la région parisienne sont désormais touchés dont 12 dernier cas recensés hier soir mercredi. Nous sommes désormais la deuxième région la plus impactée, après les Hauts-de-France.

Le Val d'Oise

Parmi les derniers cas recensés, le Val d'Oise, subit le même sort que voisin, le département de l'Oise : la fermeture d'un établissement scolaire à partir d'aujourd'hui jeudi et durant 14 jours. Il s'agit du groupe scolaire du Bouteillier, à Louvres, où sont scolarisés 400 enfants. Décision prise suite au diagnostic positif au coronavirus de deux personnes de la même famille fréquentant l'établissement : un élève et un de ses parents.

Toujours dans ce département du 95, deux octogénaires, habitant Méry-sur-Oise, infectés par le Covid 19. Ils ont été transférés à l'hôpital de Pontoise. Leur état serait préoccupant selon le maire de Méry, qui se dit inquiet pour la situation générale dans sa commune.

Seine et Marne

En Seine et Marne, deux personnes ont été prises en charge à l'hôpital de Melun, également infectées par le Covd 19. Leur état n'inspire pas d'inquiétude.

Val de Marne

Pas d'inquiétude non plus, pour le moment fait savoir la préfecture du 94, pour les cinq cas décelés, cette fois dans le Val de Marne, à Charenton, au Kremlin Bicêtre et à Vitry.

Il s'agit de personnes de 20 à 70 ans, rentrées de zones à risques. Trois d'entre elles sont hospitalisées, les deux autres confinées chez elles.

En Seine Saint Denis

En Seine Saint Denis , deux personnes, un père et sa fille ont été contaminée par le virus, à Montreuil.

Hauts de Seine

Deux cas sont également apparu dans le 92, à Neuilly.

Yvelines

La préfecture du 78 fait état d'un cas recensé hier, un habitant de Versailles.

Essonne

La personne détectée positif au coronavirus a été accueillie hier à l'hopital de Corbeil-Essonnes.