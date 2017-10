L'Ile-de-France championne pour la qualité de l'eau potable

L'Ile-de-France a l'eau potable la plus saine de France. Le constat a été fait par FluksAqua, plateforme créée par et pour les professionnels de l'eau.

FluksAqua, communauté d’entraide en ligne entre exploitants de la distribution de l’eau et de l’assainissement, vante les mérites du traitement de l'eau potable en Ile-de-France. Guère étonnant puisque la plateforme "indépendante" a pour actionnaire principal le géant du secteur, Véolia. D'après cette étude, les résultats sont particulièrement flatteurs pour l'eau du robinet de la région parisienne, avec en 2016 seulement 13 incidents sur 16.000 analyses pratiquées.

L'eau de l'Ile-de-France est la plus saine de France

La qualité microbiologique de l'eau francilienne est selon FluksAqua " de très loin la meilleure de France". Son taux de conformité est de 99,93%. Sur les 57 communautés de commune de la région, 55 n'ont pas de risques microbiologiques significatifs". Les deux autres ont des risques mais ils sont inférieurs à la moyenne nationale, indique FluksAqua. Il s'agit de Brie des Rivières et Châteaux (Le Châtelet-en-Brie) et de CA Marne et Gondoire (Bussy-Saint-Georges), deux communautés de communes de Seine-et-Marne.

L'étude se limite à la bactériologie, elle exclut les nitrates et les micropolluants qui ne relèvent pas du contrôle des exploitants. A noter : Paris intra-muros se distingue par un taux de chlore plus faible que les autres communes franciliennes, notamment parce que le réseau parisien est "visitable" donc plus facile à contrôler.

La qualité de l'eau dépend de la richesse de la région

FluksAqua a fait un parallèle entre la qualité de l'eau et le revenu par habitant. Il s'avère que les communes les plus riches dépassent largement la moyenne nationale de conformité de l'eau. L'Ile-de-France est la région la plus riche de France, celle aussi où les exploitants concentrent le plus de moyens, ce qui expliquerait l'excellence du taux de conformité microbiologique de son eau potable.

Regardez la carte interactive de FluksAqua pour connaitre la qualité de l'eau dans votre communauté de communes.