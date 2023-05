L'Île-de-France passe en alerte rouge aux pollens de graminées

Les températures plus douces provoquent le retour des graminées dans l'air francilien

Si les yeux grattent, si le nez coule, si la respiration est un peu plus difficile... ne cherchez plus : "les allergiques doivent se préparer à des semaines compliquées", prévient le réseau national de surveillance aérobiologique dans son communiqué. D'après la carte publiée par le RNSA mardi 22 mai, tous les départements franciliens sont désormais concernés par une alerte rouge aux pollens de graminées, des herbacées que l’on voit pousser le long des routes, dans les champs et même parfois sur les ronds-points.

Ces dernières semaines, "les nombreuses averses de pluies ont pu apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol", mais les températures un peu plus douces et le temps ensoleillé des derniers jours "devraient favoriser l'émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l'air."

Aérer les pièces, se rincer les cheveux...

Pour éviter la gêne, le RNSA appelle les allergiques à "suivre leur traitement", à se rincer les cheveux le soir, à aérer les pièces au moins 10 minutes par jour avant le lever et après le coucher du soleil, ou encore à éviter les activités sportives à l’extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens.

Au total, 82 départements en France ont été placés en alerte rouge.