L'Ille-et-Vilaine à son tour soumis à un couvre-feu

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 22 octobre que 38 départements et la Polynésie passaient en couvre-feu de 21 heures à 6 heures. L'Ille-et-Vilaine fait parti de la liste, c'est le seul département Breton concerné.

Un million d'habitants concernés

Le couvre-feu entrera en vigueur dans tout le département vendredi 23 octobre à minuit. Il ne sera plus possible de sortir de chez soi (mis à part pour les sorties autorisées) entre 21 heures et 6 heures. Le couvre-feu est pour le moment effectif pour une période de six semaines.