L'implant contraceptif Essure au cœur d'un nouveau scandale sanitaire, des victimes en Bretagne

Ce mercredi, le site d'enquête breton Splann! sort une enquête sur le scandale des implants Essure . Ce sont des implants de stérilisation définitive commercialisées en France entre 2002 et 2017 et dont les effets secondaires sont nombreux. Selon l'association RÉSIST, Réseau d'Entraide, de Soutien, d'Informations sur la Stérilisation Tubaire, cette forme de stérilisation a bouleversé la vie de milliers de femmes notamment en Bretagne. 200.000 femmes ont reçu cet implant en France. Pour en parler Émilie Gillier, la présidente et référente pour la Bretagne de l'association RÉSIST qui aide et informe sur ces implants, était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : En quoi ce dispositif de contraception était intéressant pour les femmes ?

Émilie Gillier : C'est vrai qu'en tant que moyen de contraception, c'était un peu une révolution dans la mesure ou c'était une alternative à la ligature des trompes, une chirurgie très contraignante. On pouvait prendre quelques heures dans sa journée, ce n'était pas de la chirurgie. C'est vrai que c'était séduisant. En tant que patientes, il n'y avait pas d'hormones dans ce type de stérilisation. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas que cela restait un dispositif médical de classe trois et que la composition est loin d'être anodine puisque là, on parle d'un implant qui contient du nickel, du titane, du chrome, du fer, de l'argent, du platine, de l'iridium ainsi que des fibres de polyéthylène.

De 2015 à 2017, il va y avoir un explosion du nombre de signalements, pour quel type de symptômes ?

Émilie Gillier : Les effets indésirables sont surtout des notions de fatigue mais une fatigue un petit peu particulière, que certains vont qualifier d'asthénie. Elle perdure malgré le sommeil, le repos, les vacances. Quand on regarde le synonyme de l'asthénie, on a déficience, dépression, hypocondrie. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont arrêtés à cet aspect d'hypocondrie. Beaucoup d'entre nous ont été traitées pour des symptômes que les médecins ont reliés à de la dépression, à de la déprime. Mais à cela s'ajoutaient d'autres symptômes, comme des douleurs articulaires et musculaires. Certaines ont même développé des règles hémorragiques, mais d'autres non d'où la difficulté pour les femmes de faire le lien avec l'implant, et pour les médecins aussi.

200.000 femmes ont été implantées en France. Vous en avez recensé 4.000 victimes dans votre association. Que demandez-vous aujourd'hui ?

Émilie Gillier : Une information claire à toutes les implantées sur les possibles risques de l'implant. Soit directement, soit via leur gynécologue. On souhaite aussi la mise en place d'un protocole pour faire un état des lieux et démontrer la causalité. Ça demande aussi une information des médecins qui ne pas au courant pour beaucoup.