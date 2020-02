"L'Indre et le Cher se préparent activement" face au coronavirus, assure l'ARS

Quatre cas de coronavirus sont toujours jugés suspects dans le Cher, selon les informations transmises par le centre hospitalier de Bourges. Une femme revenant d'Italie a été hospitalisée à Orléans, trois autres personnes ont reçu pour consigne de rester confinées chez elles. Dans l'Indre, en revanche, le cas suspect de coronavirus concernant un sexagénaire s'est révélé négatif. "L'Indre et le Cher se préparent activement", assure Françoise Dumay, directrice de la santé publique et environnementale pour l'Agence régionale de santé. "Les centres hospitaliers de Bourges et Châteauroux vont pouvoir donner un appui et aider à la prise en charge des malades. Les professionnels de santé amenés à prendre en charge ces patients doivent s'équiper avec des protections particulières pour éviter d'être contaminés à leur tour", précise-t-elle, ce mercredi sur France Bleu Berry.

La stratégie de la France est une stratégie d'endiguement pour freiner l'entrée et la propagation du virus sur notre territoire.

ÉCOUTEZ | Les consignes et les conseils de prudence face au coronavirus Copier

Une vigilance particulière pour les personnes qui rentrent de zones à risques

La situation actuellement est sous contrôle. Mais la prudence doit être de mise, notamment pour les personnes qui sont récemment allées en Chine et dans le nord de l'Italie. Il y a plusieurs consignes à suivre. "Ce qui doit surtout nous alerter, c'est de rentrer de zones à risques, en l'occurrence de la Chine et des provinces italiennes de la Lombardie et de la Vénétie. Pour ces personnes qui sont de retour depuis moins de 14 jours, il faut porter un masque chirurgical quand on doit sortir et qu'on est face d'une autre personne. Il faut se laver les mains régulièrement, éviter les contacts avec les personnes fragiles", insiste Françoise Dumay, directrice de la santé publique et environnementale pour l'Agence régionale de santé. Et ce n'est pas tout. "Il faut surveiller sa température deux fois par jour, surveiller l'apparition de syndromes respiratoires, comme une toux, de la fièvre", ajoute-t-elle.

Pour une personne ayant de tels symptômes, le premier réflexe à avoir est de ne pas sortir de chez soi. "Il faut appeler le centre 15 et expliquer sa situation afin qu'il puisse y avoir une évaluation faite par un médecin régulateur et qui prendra la décision adaptée à la situation", explique Françoise Dumay, de l'ARS Centre-Val de Loire.