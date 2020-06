L'Indre-et-Loire a été relativement préservée par le coronavirus, selon les chiffres de l'Insee

Y a-t-il eu une explosion des chiffres de décès en Indre-et-Loire durant cette crise sanitaire du Covid-19 ? Pas vraiment. Il semble d’ailleurs que le coronavirus n’ait eu qu’un faible impact.

C’est en tout cas ce qui ressort des premiers chiffres publiés par l’INSEE en région Centre. La hausse du nombre de décès du 1er mars au 25 mai dernier en Indre-et-Loire est de 3%. Une faible augmentation, en comparaison des 24 et 25% d’augmentation de l’Eure-et-Loir et de l’Indre.

Un nombre de morts à domicile qui a bondi

Quand on regarde dans le détail d’ailleurs, le nombre de décès en hôpital et en EHPAD a même baissé, de 2020 à 2019 ! En fait, c’est le nombre de morts à domicile qui, lui, a bondi de 15%. L’une des explications, ça pourrait être le renoncement aux soins. Toutes ces personnes qui ont préféré ne pas aller chez leur médecin, ne pas se faire soigner pendant toute la durée du confinement, et qui ont donc pu décéder d’AVC ou de crise cardiaque.

Pour l’INSEE d’ailleurs, c’est maintenant aux scientifiques d’identifier les causes des décès recensés. Peut-être, dit l’Institut, a-t-on mis sur le compte du Covid-19 cette année des morts que l’on aurait qualifiés de morts liées à la grippe d’autres années. Le même travail d’analyse avait été fait après la canicule de 2003, il avait pris 2 ans.