L'Indre-et-Loire compte désormais 5 cas de Coronavirus

Le directeur de cabinet de l'ARS (Agence Régionale de Santé) Centre-Val-de-Loire a fait le point ce dimanche sur les nouveaux cas de Coronavirus Covid-19 en Indre-et-Loire. On est désormais à 5 cas recensés dans notre département. Leur état n'inspire aucune inquiétude. Contrairement aux deux précédents cas (une personne de 73 ans revenue d'un rassemblement évangélique à Mulhouse et une infirmière du CHRU de Tours qui est quatorzaine chez elle), on ne sait pas si il s'agit d'hommes ou de femmes. Désormais, on compte 17 cas de Coronavirus en région Centre-val-de-Loire, avec un nouveau cas recensé en Eure-et-Loir. Seuls 3 départements sur 6 sont touchés par des cas de Coronavirus dans notre région, aucun cas n'étant été signalé dans le Cher, l'Indre, le Loir-et-Cher.

A 18h, ce dimanche 8 mars 2020, on recense donc :

5 cas en Indre-et-Loire

7 cas dans le Loiret

5 en Eure-et-Loir

Des chiffres qui pourraient évoluer ce dimanche soir ou lundi. Le CHU de Tours teste en effet entre 15 et 20 cas suspects par jour.