"L'Indre-et-Loire n'est pas loin de la limite du couvre-feu" selon la Préfecture

L'Indre-et-Loire sera donc bien en alerte renforcée dès ce samedi 17 octobre, et pendant 4 semaines (jusqu'au 16 novembre au moins) pour éviter l'explosion des cas de contamination à la Covid-19. Lors de sa conférence de presse, la préfète Marie Lajus a déclaré que le département avait échappé de peu au couvre-feu. L'Indre-et-Loire compte 193 cas positifs pour 100.000 personnes testées et la préfète fixe la limite pour l'application du couvre-feu à 250 pour 100.000.

Le taux d'incidence a doublé sur la Métropole de Tours entre fin-septembre et mi-octobre

Selon les chiffres de Santé Publique France, entre fin septembre et mi-octobre, le taux d'incidence sur la Métropole de Tours a plus que doublé passant de 86 pour 100.000 habitants à 193 pour 100.000 habitants. Pour les personnes de plus de 65 ans, les personnes les plus vulnérables, on est passé de 42 à 96/100.000 habitants. Par ailleurs, le taux de positivité sur le département et la Métropole s'établit à plus de 10%.

Tous les bars du département d'Indre-et-Loire devront fermer à 22h pour éviter un report des clients de Tours vers les bars de périphérie

Outre les mesures nationales applicables (jauge de 6 personnes maximum, intediction des événements festifs ou familiaux dans les salles des fêtes ou les salles polyvalentes....) les bars devront fermer à 22h00 pour tout le département d'Indre-et-Loire. "Nous ne voulons pas que des consommateurs se déplcaent à l'exctérieur de Tours pour aller dans les bars en périphérie", explique la préfète Marie Lajus. Les restaurants, en revanche, resteront ouverts mais sous conditions et ne pourront pas vendre d'alcool après 22h également. Ils devront mettre en place des mesures plus strictes : pas d'accueil de groupes de plus de six personnes, des additions payées à table pour limiter les déplacements dans le restaurant et la mise en place d'un cahier de renseignements pour pouvoir recontacter tous les clients s'ils devenaient cas contact.

Les sports de contact seront interdits dans les lieux clos uniquement sur la Métropole de Tours, sauf pour les mineurs

Le passage en alerte renforcée entraîne aussi l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans la rue ou dans les lieux ouverts au public. L'alerte renforcée implique aussi l'abaissement de la jauge de 5.000 à 1.000 personnes pour les spectacles ou les salons. L'arrêté préfectoral prévoit aussi la fermeture des gymnases, des stades et des vestiairse sportifs. "Ce sont des lieux de circulation du virus", explique la préfète. Par ailleurs, et uniquement pour la Métropole, "nous allons interdire les sports de contact dans les lieux clos à compter de ce week-end, sauf pour les mineurs". Cela signifie que tous les matches de foot amateurs pourront donc avoir lieu ce weeekend car se déroulant en extérieur, seuls les vestiaires seront inaccessibles. Les sports collectifs professionnels comme le basket pourront avoir lieu aussi ce we dans les gymnases, seuls les sports collectifs amateurs en étant interdits.

Un bar de Tours fermé après une fête étudiante

La préfète a aussi annoncé qu'un restaurant de Tours fera l'objet d'une fermeture administrative pour avoir organisé la semaine dernière une fête étudiante avec 80 personnes, ce qui est contraire aux règles sanitaires.