L'Indre-et-Loire franchit le seuil de vigilance face à une hausse du nombre de cas de Covid-19

Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter en Indre-et-Loire selon un dernier bilan de l'agence régionale de santé centre val de loire. 3.654 personnes se fait testées entre le 10 et le 16 août parmi elles, 78 sont positives soit 2,1%.

Le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de cas positifs pour 100 000 personnes sur sept jours, est en hausse est de 12,9. Le département dépasse le seuil de vigilance qui est fixé à 10.

Il reste une personne en réanimation dans le département. L'ARS appelle les Tourangeaux à la plus grande vigilance. Il faut continuer de porter le masque le plus possible et se faire tester dès l'apparition des premiers symptômes. Vous trouvez tous les lieux de dépistage sur son site internet.