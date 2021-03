L'Indre-et-Loire parmi les 10 départements qui participent le plus au dépistage du cancer colorectal

128 cancers et plus d'un millier d'adénomes ont été détectés en 2018, en Indre-et-Loire, grâce aux tests de dépistage du cancer colorectal. En Touraine, plus de 40% des gens de 50 à 74 ans ont pratiqué ce test.

Comme chaque année, le mois de mars est un mois de sensibilisation au cancer colorectal : Avec 17.000 morts en 2018, cette maladie est le deuxième cancer le plus meurtrier, en France. Quand il est détecté tôt, le cancer colorectal peut pourtant être soigné dans 90% des cas. Le problème, c'est que les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont beaucoup trop peu nombreux à pratiquer le dépistage gratuit qui leur est proposé tous les deux ans par l'assurance maladie.

40,6% de participation au dépistage en Indre-et-Loire, dix points de plus que la moyenne nationale

Au niveau national, seuls 30,5% de la population concernée participe au dépistage du cancer colorectal. En Indre-et-Loire, la participation est 10 points au-dessus de la moyenne nationale : 40,6%. Ca s'explique notamment par le fait que la Touraine a été département pilote, pour le dépistage, dès 2004, quatre ans avant la généralisation du test dans tout le pays. Nos professionnels de santé y ont donc été plus sensibilisés, et c'est un message que beaucoup d'entre eux répercutent bien auprès de leurs patients âgés de 50 à 74 ans. "Quatre personnes sur dix qui participent au test, c'est bien, mais il ne faut pas s'en satisfaire" estime toutefois le docteur Ken Haguenoer, le directeur médical du Centre de dépistage des cancers. "Il n'y a aucun problème à faire ce test de dépistage, ni à en parler. C'est un moyen simple d'agir pour sa santé et celle de ses frères, ses soeurs, ses enfants, car si on est détecté comme étant porteurs de polypes ou d'adénomes, ça peut vouloir dire que la famille proche a, elle-aussi, un risque plus élevé d'en avoir".

58.000 tests effectués en Indre-et-Loire en 2018

Le test est un simple prélèvement de selles à faire chez soi, seul, grâce à un kit donné par votre médecin traitant. Il faut ensuite envoyer le prélèvement par la poste, à un labo qui met une quinzaine de jours à vous communiquer le résultat du test : plus de 58.000 tourangeaux l'ont fait, en 2018 (année la plus récente dont les données sont disponibles). Ca a permis de détecter 128 cancers et plus d'un millier d'adénomes qui auraient pu se transformer en cancer, 10 à 15 ans plus tard.