L'Indre rattrape son retard sur la vaccination des 12-17 ans

Vacciner les jeunes de l'Indre, c'est la priorité à quelques jours de la rentrée scolaire, ce jeudi 2 septembre 2021. Au coeur du dispositif, le centre de vaccination de Belle-Isle proposait ce week-end des créneaux d'injection, avec ou sans rendez-vous, à destination des 12-17 ans. Ce samedi, près de 400 personnes sont passés sous l'aiguille.

Prêts à rentrer au collège ou au lycée, ces jeunes sont le cœur du cible du grand centre de vaccination dont le docteur Bruno Doucet est le médecin coordinateur. "On s'est aperçus que notre population âgée était très bien protégée, vaccinée à plus de 80%. Par contre nous constations au début du mois de juillet un déficit au niveau des jeunes entre 12 et 30 ans. Seuls 27% d'entre eux étaient alors vaccinés", retrace-t-il.

Une communication intense, doublée de l'application du pass sanitaire dès 12 ans à partir du 30 septembre a permis de rattraper ce retard. "On a gagné 10 points de taux de vaccination sur cette population depuis le début du mois de juillet", confirme le docteur Doucet. 61,8% des 12-17 ans indriens sont au moins primo vaccinés. Dans le détail : 69,7% des 16-17 ans et 57,9% des 12-15 ans.

Permettre une rentrée sereine

L'objectif est d'atteindre 80% de jeunes dans le circuit vaccinal à la fin du mois de septembre. Dès la rentrée scolaire, la cadence accélèrera dans l'Indre. "Nous avons pris contact avec l'ARS et tous les proviseurs de lycées et de collèges de Châteauroux et du département. Chaque établissement disposera d'une journée spéciale où les enfants et adolescents seront amenés en car ou à pied pour être vaccinés", détaille-t-il. Dès la semaine du 13 au 19 septembre prochain, le centre de Belle-Isle devrait voir entre 900 et 1000 élèves défiler dans ses boxs de vaccination pour recevoir une première ou seconde dose.

"Nous sommes sur la dernière ligne droite", se félicite la directrice de cabinet du Préfet de l'Indre Céline Bures, "plus de 85% de la population globale du département a reçu au moins une première dose de vaccin. L'idée était d'avoir un maximum de collégiens et de lycéens qui rentraient dans le schéma vaccinal avant la rentrée scolaire pour que la vaccination se déroule au mieux et que les cours en présentiel se déroulent au maximum de leurs capacités", conclut-elle.