L'industrie et la recherche en santé manquent de bras en Isère et dans la région

Dans le domaine des innovations, des technologies et de la recherche et développement en santé, il y a en Auvergne-Rhône-Alpes un riche tissu d'entreprises, grandes et petites, qui recrutent et gardent des perspectives de développement malgré le contexte économique mondial. Panorama dans cette "Nouvelle éco" avec Florence Agostino-Etchetto, la directrice générale du pôle de compétitivité Lyon Biopôle, qui fédère les acteurs de la filière et regroupe régulièrement sur son site internet, entre 50 et 100 offres d'emplois, qui sont pourvues plus ou moins rapidement.

France Bleu Isère : Florence Agostino-Etchetto, le pôle de compétitivité Lyon Biopôle a maintenant 17 ans. Il représente combien d'entreprises, de partenaires, de laboratoires ?

Florence Agostino-Etchetto : C'est un pôle qui regroupe 270 adhérents qui sont répartis entre des grandes entreprises, des très petites et petites entreprises qui sont les forces vives en matière de recherche et de développement en santé, des laboratoires académiques, des institutions de soins et évidemment aussi des grandes universités et des grandes écoles d'ingénieurs. On a la chance d'être sur un territoire où, évidemment, il y a Lyon qui est la capitale régionale, mais on a aussi des très grandes métropoles et des grands bassins, et Grenoble évidemment en est un, où on a cette complétude finalement d'acteurs qui fait qu'on est dans un terreau extrêmement fertile où il se passe beaucoup de choses.

On parle là de la santé qui n'est pas du soin mais de la recherche de molécules, de la recherche d'appareils pour soigner, c'est ça ?

Alors la finalité, c'est évidemment d'apporter du soin mais vous avez raison nous, notre activité, elle est très focalisée sur l'accompagnement des structures qui font de la recherche et développement pour amener des nouvelles solutions qui soient effectivement thérapeutiques, donc pour soigner, soit diagnostics, soit évidemment tout le champ des dispositifs médicaux. Ça peut être des prothèses, ça peut être des systèmes d'assistance et de guidage de chirurgie.

Et ces sociétés qui composent le pôle de compétitivité, elles sont en recherche de main d'œuvre. Quel métiers ? Uniquement des métiers de chercheurs, de scientifiques ?

Alors oui, on est dans un domaine d'activité qui, comme beaucoup d'autres actuellement, est en tension. Il y a beaucoup de sites industriels, de grands industriels qui cherchent des compétences avec effectivement des métiers de l'industrie dans un contexte réglementaire extrêmement marqué, extrêmement fort. À côté, il y a tout le panel des métiers de la recherche mais de la recherche, qui est une recherche appliquée, qui va de ce qui a été découvert dans la recherche académique vers la transformation en produit. Donc oui, il y a beaucoup de besoins non couverts actuellement et je pense que le domaine représente sur ce territoire un fort potentiel pour les jeunes et les moins jeunes qui ont envie de s'investir dans un domaine à forte valeur ajoutée et où l'activité fait beaucoup sens.

Florence Agostino-Etchetto, directrice générale de Lyon Biopôle Auvergne-Rhône-Alpes

La crise sanitaire, et notamment la mise au point rapide de vaccins contre le Covid19, a mis en évidence les grandes performances dont peuvent être capables les petites sociétés de biotech par exemple. Pendant et immédiatement après la crise elles n'ont eu aucun mal à lever des fonds. Est-ce que les perspectives sont les mêmes en 2023 ?

C'est vrai qu'il y a eu, je pense, une meilleure compréhension de ce que ces sociétés biotech représentaient en fait en termes de potentiel de réponse à des enjeux majeurs. Ces sociétés, il faut se remémorer que ce sont des sociétés qui sont sur un modèle économique très particulier puisque ce sont des sociétés qui développent de l'innovation. Elles n'ont en général pas de chiffre d'affaires pendant une durée extrêmement longue, en moyenne une dizaine d'années, et donc leur développement repose sur leur capacité à lever des fonds. Il est certain qu'on a eu un effet de mise en lumière et aujourd'hui, on sait que la santé économique mondiale va mécaniquement engendrer un certain ralentissement, mais on pense qu'un certain nombre de ces sociétés pourront quand même "passer au travers" si vous me passer l'expression un peu triviale, et continuer leur développement.