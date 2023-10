L'industrie pharmaceutique recrute dans le Centre-Val de Loire et veut le faire savoir

C'est un secteur qui va bien, mais qui, comme d'autres, est en tension. Pour attirer à lui les demandeurs d'emploi, ou même les jeunes étudiants, le secteur de l'industrie pharmaceutique veut faire connaître ses métiers et ses formations. Et dans la région Centre-Val de Loire, cela passe notamment par la deuxième édition de la Semaine des métiers de l'industrie pharmaceutique. Celle-ci a débuté ce lundi, elle se poursuit jusqu'à vendredi.

8.300 salariés de l'industrie pharmaceutique en Centre-Val de Loire

L'objectif, c'est de donner envie de rejoindre cette filière. Une filière très présente dans la région, avec un peu plus de 9% des personnels de l'industrie pharmaceutique en France, soit 8.300 salariés, mais qui a du mal à recruter malgré des besoins croissants.

"La volonté clairement affichée du gouvernement, c'est de réindustrialiser la France"

La preuve par les chiffres. L'an dernier, le secteur a recruté 14. 000 personnes en France. On estime qu'il en embauchera au moins autant dans les années qui viennent. La filière va bien, reconnaît Fabrice Coriton. C'est le président du GREPIC, une association qui regroupe une cinquantaine d'établissements pharmaceutiques en Centre-Val de Loire. "Ça va bien, ça va d'autant mieux depuis la fin de la crise du Covid où la volonté clairement affichée du gouvernement, c'est de réindustrialiser la France, c'est-à-dire ne plus subir de pénurie de médicaments comme on a pu connaître sur le Doliprane ou d'autres molécules. Et pour se développer, il faut investir et il faut aussi recruter".

"On se dit qu'il faut avoir fait plein d'études, alors qu'en fait non"

Et c'est là que le bât blesse. D'où cette opération de communication pour faire découvrir un secteur mal connu. Gaëlle Huon de Penanster est la directrice de la société pharmaceutique Delpharm à Tours. "Parfois, il fait peur. On se dit qu'il faut avoir plein de diplômes, qu'il faut avoir fait plein d'études, qu'il faut avoir plein d'expérience alors qu'en fait non, on forme et on a la chance de pouvoir avoir sur Tours l'IMT (l'Institut du médicament) qui permet de former des gens qui sont éloignés de l'industrie pharmaceutique et éloignés du métier industriel".

Chez Delpharm à Tours, une quinzaine de personnes est actuellement recherchée en production. Près de quatre-vingts ont déjà été recrutées l'an dernier.