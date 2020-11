L'industriel du plastique ARaymond fournira les bouchons des flacons de vaccin anti-Covid pour le Canada

On connaissait l'industriel isérois pour, entre autres, ses pièces pour l'industrie automobile. Il va cette fois, via ARaymondLife, fabriquer des éléments beaucoup plus petits, pour assurer l'étanchéité des flacons qui contiendront les doses de vaccins achetées par le Canada. Un joli marché !