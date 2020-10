L'inquiétude d'un médecin réanimateur à l'hôpital d'Annonay

La présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital d'Annonay est très inquiète pour les jours qui viennent. Il ne restait plus ce mardi plus qu'une place dans le service de réanimation.

Sur les douze lits du service de réanimation de l'hôpital d'Annonay, il n'en restait plus qu'un de libre ce mardi soir. Sept sont occupés par des patients covid et quatre par des patients avec d'autres pathologies.

Un cruel manque de personnel soignant

L'hôpital d'Annonay s'est déjà réorganisé pour augmenter les capacités de son service de réanimation. Aujourd'hui il est difficile de faire plus en raison du manque de personnel. Le docteur Sylvie Jay, médecin réanimateur et présidente de la commission médicale d'établissement ( CME ) explique qu'il y a déjà un sous effectif chronique mais il y a en plus des personnels qui sont contaminés par le coronavirus, des personnels qui après la première vague ont quitté l'hôpital. Il est en plus aujourd'hui très difficile de faire appel aux infirmières libérales.

L'inquiétude pour les jours qui viennent

La présidente de la CME se dit très inquiète pour les jours qui viennent puisque des patients continuent à affluer vers l'hôpital d'Annonay que ce soit en réanimation ou dans le service de médecine spécial covid.