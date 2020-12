L'inquiétude des familles de résidents, après la découverte d'un cluster à l'Ehpad du Blois-Fleuri de Saran

C'est l'un des plus gros foyers épidémiques recensés dans un Ehpad du Loiret. Au moins 76 résidents et une soixantaine d'agents de la maison de retraite du Bois-Fleuri, à Saran, ont été testés positifs au Covid-19 depuis le 18 octobre, d'après le directeur du CHR d'Orléans.

Olivier Boyer évoque également deux décès, survenus à l'Ehpad Pierre-Pagot du quartier Saint-Marceau, à Orléans, sans donner davantage de précisions.

Deux établissements qui ne sont pas sans lien, puisque le cluster de Saran proviendrait de celui né il y a quelques semaines à Orléans. Des résidents de l'Ehpad Pierre-Pagot ont été récemment transférés à Saran, explique Olivier Boyer.

Olivier Boyer précise qu'à l'Ehpad du Bois-Fleuri, en revanche, les patients ont pu être isolés. Toutes les personnes âgées malades sont donc désormais restreintes à leurs chambres, et ce, pour une vingtaine de jours minimum. Parmi eux, le grand-père de Dalila Nedjar. Il a lui-même ont contracté le virus. Cette jeune femme de 28 ans, habitante de Saran, l'a appris il y a quelques jours.

La jeune femme, qui travaille dans un commerce de Vélizy, près de Paris, a reçu un coup de fil de l'Ehpad pour la prévenir que son grand-père, âgé de 83 ans, a attrapé le Covid. Quelques jours plus tôt, elle l'avait eu au téléphone, et déjà, il ne se sentait pas très bien.

A l'origine, on pensait que c'était un rhume ou une grippe, c'est de saison. Mais comme il avait de plus en plus de symptômes, il a été testé. Et le test s'est révélé positif. - Dalila Nedjar, petite-fille d'un résident positif au Covid-19