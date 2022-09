L'Insee annonce une surmortalité "vraisemblablement" liée aux épisodes caniculaires cet été en France

L'Insee annonce une surmortalité en France en juin et juillet, et selon l'institut statistique les épisodes de canicule ont joué "vraisemblablement un rôle". Il faudra encore attendre que les chiffres soient affinés pour faire le bilan sanitaires des épisodes caniculaires records de l'été.

La surmortalité constatée en juin et juillet 2022 concerne en premier lieu les personnes âgées, plus fragiles face aux épisodes caniculaires.

L'Insee, Institut national de la statistique et des études économiques, annonce une surmortalité en France pendant les mois de juin et juillet 2022. Selon l'institut statistique, les épisodes de canicule records de cet été ont joué "vraisemblablement un rôle" dans cette surmortalité. Plus précisément, l'Insee note un pic de décès quelques jours à peine après le début des épisodes de canicule de la mi-juin et de la mi-juillet. En comparaison avec l'année 2019, les décès sont en hausse de 4% en juin et de 13% en juillet, soit 1.600 morts par jour en juin et 1.750 par jour en juillet.

D'autres causes possibles

Une surmortalité que l'Insee explique "vraisemblablement par les vagues de chaleur" tout en restant très précautionneux parce que tous les certificats électroniques de décès de cet été n'ont pas encore été analysés et ces derniers permettent de connaître les causes de la mort. L'institut statistique estime que dans cet excès de mortalité par rapport à 2019 s'explique également en partie par des décès dus aux Covid, la maladie n'existait pas encore à l'époque. D'autres causes comme les accidents de la route ou des maladies ont pu jouer dans cette surmortalité. Pour savoir avec certitude sur les décès supplémentaires sont attribuables aux vagues de chaleur de cet été, il faudra attendre encore un peu. Santé publique France est en train d'affiner les chiffres et devrait établir un bilan sanitaire de la canicule dans un mois.

Il y a des personnes âgées qui décèdent, c'est inacceptable dans un pays comme le nôtre - Pascal Champvert, le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées

Cette surmortalité concerne en premier lieu les personnes âgées, et avec des épisodes de chaleur aussi forts que cette année, le bilan humain pourrait être lourd. Pour Pascal Champvert, le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, les leçons de la canicule de 2033 ont été retenues mais cela ne suffit pas. "On a fait des progrès depuis 2003 en matière prévision de Météo France, de circulation de l'information, de préparation des équipes" constate-t-il tout en soulignant que "quand il n'y pas les professionnels à domicile ou en établissement, les gestes de prévention ne peuvent pas être faits et il y a des personnes âgées qui décèdent, c'est inacceptable dans un pays comme le nôtre."