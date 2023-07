L'INSERM choisit Orléans pour son nouveau laboratoire de recherche sur l'ARN messager

Orléans, capitale nationale pour l'ARN messager : ce sera une réalité en septembre. L'INSERM (l'Institut national de la santé et de la recherche médicale) a en effet choisi Orléans pour implanter son nouveau laboratoire de recherche dédié à l'ARN messager, en partenariat avec l'Université et l'hôpital. Une vingtaine de personnes travailleront dans ce qui sera un "accélérateur de recherche technologique".

La perspective du CHU a pesé dans le choix de l'INSERM

Les accélérateurs de recherche technologique, c'est en quelque sorte le fer de lance pour l'innovation à l'INSERM : des laboratoires spécialisés et ultra-performants. Il en existe actuellement 3 en France : sur les ultra-sons biomédicaux (basé à Paris, à l'Institut physique pour la médecine), sur l'ingénierie tissulaire (Bioimpression, basé à Bordeaux) et sur la thérapie génique (basé à Evry). Le quatrième verra donc le jour à la rentrée, consacré au développement de l'ARN messager, et sera implanté au sein même de l'hôpital d'Orléans.

Si l'INSERM a choisi Orléans ce n'est pas par hasard. D'abord parce que c'est Chantal Pichon qui sera la directrice de ce laboratoire : cela fait plus de 15 ans que cette chercheuse travaille sur l'ARN messager (des recherches qu'elle menait au centre de biophysique moléculaire du CNRS). Ensuite parce que l'hôpital d'Orléans va devenir un CHU, et c'est un vrai atout : "Cela a effectivement pesé dans la balance, explique Chantal Pichon, parce que monter un accélérateur de recherche sur l'ARN messager, pour inventer et préparer de nouvelles thérapies, cela prend tout son sens dans un hôpital universitaire, qui favorise la pluridisciplinarité. Or l'ARN messager, cela nécessite de la biologie, de la physique, de la biochimie, et bien sûr de la médecine. C'est une belle opportunité, y compris au niveau national."

De nouvelles thérapies espérées dans de nombreux domaines

L'ARN messager fait en effet partie des priorités du plan "France 2030", présenté l'an passé par le gouvernement, notamment pour lutter contre les maladies émergentes infectieuses. Son utilisation dans la mise au point des vaccins contre le Covid suggère que la France a en effet pris du retard sur le sujet : "Malheureusement, oui, il y a un retard pris par la France sur l'ARN messager, confirme Chantal Pichon, dans la mesure où nous étions très peu à travailler sur cette molécule. Mais je pense sincèrement qu'il n'est pas trop tard, parce qu'il y a tant encore à découvrir sur le sujet."

Les possibilités d'utilisation de l'ARN messager semblent en effet très nombreuses. "Avec les vaccins Covid, on a montré l'efficacité de cette technologie contre un virus, souligne la chercheuse, mais on a aussi vu qu'il fallait des vaccinations répétées parce qu'il y a d'autres recherches à mener pour augmenter cette protection. Mais cela va au-delà des vaccins : on peut espérer utiliser l'ARN messager pour développer des thérapies personnalisées, dans le cadre d'un cancer, pour des maladies cardio-vasculaires ou encore sur tout ce qui est lié à la neurodégénérescence, y compris l'arthrose. Il y a énormément de choses à découvrir, c'est pour nous le biomédicament du futur." Ce laboratoire de l'INSERM sera implanté dans une aile de l'ancien hôpital de la Source, sur un espace de 1 000 mètres carrés : les travaux d'aménagement ont débuté.