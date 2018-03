Une équipe de chercheurs tourangeaux de l'INSERM recherche 7500 euros pour mener à bien ses recherches sur la résistance du virus de l'hépatite B aux médicaments. Ces chercheurs ont lancé une campagne de financement participatif via le site internet thellie.org/hepatite B. Ils ont déjà recueilli 4000 euros mais il devient urgent de collecter les 3500 euros manquants. Cet argent financera des recherches qui peuvent sauver un millier de personnes malades du virus de l'hépatite B.

En France, 300 000 personnes sont victimes d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B et 1000 personnes décèdent chaque année des complications comme la cirrhose ou le cancer. Les patients sont traités par des médicaments antiviraux mais il y a des échecs car le virus résiste parfois à la thérapie sans qu'on en sache exactement la raison.C'est sur cette résistance du virus au traitement que travaille l'équipe de l'INSERM à Tours.

Notre projet est d'étudier ces échecs et de développer un nouveau test phénotypique qui permettra de déterminer pourquoi les traitements antiviraux ne fonctionnent pas dans certains cas. On reconstitue l'infection au laboratoire et on regarde si le virus est sensible au traitement. Ensuite, le constat fait, on va lire le génôme, c'est-à-dire l'ADN du virus, et on va savoir quel est l'endroit de cet ADN qui est impliqué dans la résistance-Julien Marlet