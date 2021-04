L'institut de cancérologie de Lorraine prête ses blocs au CHU de Nancy pour les opérations urgentes hors Covid

Il faut "pousser les murs", selon l'expression consacrée. Comme pendant la première vague, l'institut de cancérologie de Lorraine ouvre à nouveau ses portes aux chirurgiens du CHRU de Nancy-Brabois, pour leur permettre d'opérer des patients qui n'ont pas le Covid, mais qui ont un besoin urgent de soins. Car comme le rappelle Olivier Rangeard, chef du service d’anesthésie et président de la Commission médicale d'établissement de l’institut de cancérologie, les autres maladies ne s'arrêtent pas pendant la pandémie.

Des interventions de prévention ou de reconstruction différées

"On doit continuer à prendre en charge des patients qui sont atteints de cancer. L'Institut de cancérologie de Lorraine ouvre donc au maximum les capacités de son bloc opératoire pour accueillir les équipes de chirurgie du CHU pour les interventions qui concernent cette prise en charge" explique-t-il. Mais cela implique de déprogrammer certaines opérations non urgentes.

Olivier Rangeard préfère parler de "priorisation" : "il y a quelques interventions qui peuvent être différées, comme les chirurgies de prévention ou de reconstruction, par exemple pour les cancers du sein." Forcément, même si ce n'est pas vital, c'est tout de même problématique. "On essaye de ne pas déprogrammer les patients qui ont déjà été déprogrammés une fois, mais on va parfois être obligés de le faire. C'est vrai que psychologiquement, ce n'est pas facile".

Les anesthésistes, une denrée rare

Concrètement, les équipes du CHU et de l'institut se mélangent. La denrée rare, ce sont "les équipes d'anesthésie, médecins, infirmières, qui prêtent main forte dans les services de réanimation". Donc, l'institut met aussi à disposition des renforts humains dans ce domaine, "et on travaille tous ensemble", insiste encore Olivier Rangeard, sachant que l'expérience a déjà été menée lors de la première vague. "Maintenant, les équipes se connaissent ; il y a même certaines équipes, comme en urologie, qui opèrent dans nos murs depuis un an."

Olivier Rangeard en profite pour rappeler l'importance du dépistage : "on a vu, surtout lors de la première vague, des gens qui sont restés chez eux au lieu de consulter. Et ensuite, on a vu arriver des personnes avec des maladies à des stades très avancées, or on sait que plus la maladie est avancée, plus la prise en charge est difficile. Il faut continuer à se faire dépister, aller voir son médecin traitant, son gynécologue, au moindre doute."