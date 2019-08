L'institut de formation des aides-soignants de Bischwiller recherche des candidats désespérément

L'institut de formation des aides-soignants de Bischwiller lance un appel pour trouver des candidats pour passer le concours. Alors qu'il y avait 80 candidats l'an dernier, ils ne sont que 28 inscrits pour le moment. Et le temps presse.

Bischwiller, France

Le problème est national. Il n'y a pas assez de candidats aux concours d'aide-soignant. L'institut de formation des aides-soignants du centre hospitalier de Bischwiller n'est pas épargné.

Seulement 28 inscrits

Alors que les inscriptions seront closes le 6 septembre prochain dans la commune du Bas-Rhin, il n'y a que 28 inscrits, là où il y en avait 80 l'an dernier et 120 l'année d'avant. Le signe que le métier d'aide-soignant n'attire plus selon les responsables de l'institut qui s'inquiètent à plus long terme sur le manque de personnel dans les structures médicales.

L'institut rappelle donc que les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site internet du centre hospitalier de Bischwiller.