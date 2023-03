"L'Institut des neurosciences cliniques de Rennes à la pointe de la recherche sur le cerveau" pour Marc Vérin

À l'occasion de la Semaine internationale du cerveau , le professeur Marc Vérin était l'invité de France Bleu Armorique ce mardi. Professeur de neurologie au CHU de Rennes, il préside aussi l'institut des neurosciences cliniques de Rennes.

France Bleu Armorique : Pourquoi faire une semaine du cerveau ? À quoi ça sert ?

Marc Vérin : L'idée, c'est de faire connaître les recherches menées en France même si c'est une manifestation internationale. En France, c'est soutenu par la Société des neurosciences et à Rennes, il faut savoir qu'il y a des équipes qui travaillent dans le domaine des neurosciences fondamentales et aussi sur les pathologies. Comme la recherche est en grande partie financée par le public, cela paraît logique et vertueux que les chercheurs fassent un effort pour montrer au public ce que l'on fait de ses sous.

L'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, que vous présidez, est à la pointe dans ce domaine-là. C'est un des instituts qui compte dans le monde entier.

C'est un institut qui regroupe plusieurs unités de recherche et, comme son nom l'indique, c'est l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes. Et ça, c'est un point très important. Cela veut dire que dans cet institut, on rapproche les cliniciens qui travaillent avec les patients, les maladies et les chercheurs fondamentaux et les deux ensemble font que l'on peut avancer. Et c'est un institut qui recueille des fonds venant du mécénat. Et vous savez que la Bretagne, en termes de dons, est la région française la plus généreuse. Notre idée est donc de financer des jeunes chercheurs, des brillants cerveaux bretons qui vont venir travailler avec nous, même si après, ils partent à l'étranger.

Et il y a des avancées sur le cerveau ?

Le temps de la recherche est toujours un temps un peu long, beaucoup trop long pour les patients et l'entourage, bien sûr. Mais oui, il y a des avancées, et en particulier dans l'imagerie cérébrale. Rennes est partiellement en pointe dans ce domaine. Il s'agit de voir le cerveau en fonctionnement. Et ça, il y a des avancées majeures liées aux équipes rennaises. On voit, grâce à ces équipes, le cerveau en fonctionnement dans le côté normal. Ça permet de comprendre les processus normaux, comme la créativité par exemple. Et puis, côté pathologie, quand il y a des pertes de neurones, le cerveau s'organise. Et là, on a mis au point des techniques extrêmement pointues qui permettent de voir le cerveau qui se réorganise, ce qui ouvre des perspectives majeures dans le domaine aussi bien des maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, pour voir l'évolution et en montrer, par exemple, avec des traitements, l'arrêt de l'évolution. Et puis, dans le domaine de la psychiatrie, où il y a des défauts de connexions entre différentes structures comme l'autisme, la schizophrénie, la dépression, etc, c'est une fenêtre ouverte sur le cerveau qui est assez extraordinaire.

Cela coûte cher de travailler sur le cerveau, de l'étudier ?

Pas nécessairement. Il faut du temps et humain et de l'intelligence. Le processus de l'électro encéphalographie de haute résolution qui permet de voir le cerveau en dynamique, et bien, c'est une machine qui coûte 100 000 euros par rapport à une IRM qui coûte 2 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose dans le fond. Mais ce qui compte, c'est le cerveau qui va s'en occuper après et qui va analyser cette quantité de données phénoménale.

Et là il faut les garder ces cerveaux, c'est plus difficile ?

Oui, car ces jeunes chercheurs brillants ne sont malheureusement pas suffisamment bien payés en France. Donc, on fait tous les efforts pour qu'ils le soient correctement. Mais il est clair que quand ils vont faire un post-doc à Boston ou à Montréal, là-bas, ils sont mieux payés, donc éventuellement ils ne reviennent pas. Et ça, c'est bien dommage.

Est-ce qu'on sait déjà tout sur le cerveau ou est-ce qu'il y a toujours à apprendre ?

Non on a un océan devant nous. Personnellement, je n'en verrais pas le bout avant la fin de ma vie.

Pourquoi vous êtes vous intéressé au cerveau ?

J'étais littéraire avant d'être médecin. Et puis, quand je suis allé en médecine, le fait de travailler sur l'organe de la pensée, c'est venu naturellement. J'étais en plus à la Salpêtrière qui était un endroit assez intéressant pour apprendre la neurologie.

De nombreux événements sont prévus à l'occasion de cette Semaine du Cerveau, notamment à Rennes ?

Oui, il y a une quinzaine de conférences de tous ordres. Ça peut être en sciences, ça peut être classique, académique, en amphithéâtre, mais il y a aussi une pièce de théâtre au Diapason vendredi prochain, qui s'appelle "Cerveau" d'ailleurs. Le programme complet est sur le site semaineducerveau.fr