Montpellier, France

La plateforme lancée sur Internet s'appelle "Rose Car" (le lien vers le site ici). Elle a deux objectifs : développer la solidarité et les liens entre les patients mais aussi faire des économies. Car le budget transport de l'ICM représente 11 millions d'euros par an, c'est autant que le pôle pharmacologie.

Le reportage sur le service de covoiturage à l'ICM de Montpellier Copier

L'enjeu financier est majeur

Pour être remboursé, un transport médicalisé ou non, doit faire l'objet d'une prescription par un médecin. Or, dans le contexte actuel, les autorités sanitaires demandent de plus en plus d'économies aux structures de santé. Le budget transport peut donc être optimisé pour Cédric Guillaumin, le directeur des soins : "Il faut continuer à prescrire des transports médicalisés mais il faut aussi réduire les transports évitables car l'enjeu financier est majeur et nous devons amplifier les budgets liés aux soins plutôt que ceux liés au transport. C'est un service de covoiturage, il n'est donc pas question pour l'instant de rembourser ces transports".

Cédric Guillaumon, le directeur des soins : "Nous devons faire des économies sur le budget transport" Copier

L'ICM a reçu l'an dernier plus de 30 000 patients. La très grande majorité en ambulatoire (prise en charge dans la journée avant le retour au domicile).

L'idée séduit les malades

L'idée est plutôt bien perçue par les malades. Karine vient du Gard toutes les trois semaines pour soigner un cancer des poumons : "Je trouve cela très bien car la maladie, c'est la solitude, donc venir à plusieurs dans une voiture ce serait très bien". Sentiment partagé par Sébastien qui se bat contre un cancer depuis le mois de janvier et vient tous les 15 jours à l'ICM : "Je trouve les deux raisons excellentes si cela peut permettre de créer du lien et de faire des économies". Le jour de notre rencontre, le jeune homme est d'ailleurs venu en covoiturage.

Sébastien atteint d'un cancer : "Je trouve que cela aurait dû être mis en place il y a pas mal de temps déjà" Copier

Il faut aussi permettre à ceux qui le veulent de venir seuls

Nicole Brahier a été l'une des pionnières dans le milieu associatif pour venir en aide aux femmes malades. Elle trouve aussi l'idée très bonne à une condition : "Il faut que cela soit un plus et pas un moins pour ceux et celles qui veulent continuer à venir seuls. Pour certaines femmes, même le choix de l'ambulancier est important car elles ne souhaitent pas parler de la maladie. Donc il ne faudrait pas que ce soit un ''ramassage de cancéreux'' mais que cela soit fait dans la délicatesse".