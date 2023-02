L’institut du Luxembourg de sciences et de technologies acteur essentiel de la gestion de l’eau au Grand-Duché

Gestion des inondations, des sécheresses, surveillance des polluants, préservation de la ressource, les chercheurs de l'institut du Luxembourg de Sciences et de Technologie (LIST), interviennent entre autre sur la question de la gestion et de la surveillance de l’eau au Grand-Duché.

Le Luxembourg doit lui aussi faire face à de nouveaux défis pour garantir l'approvisionnement en eau et la sécurité de ses habitants face aux aléas climatiques. Le LIST est en lien avec les industries et les entreprises du pays. "D’un côté, on a pour mission de soutenir la diversification du tissu économique Luxembourgeois. Donc on collabore beaucoup avec les entreprises. Mais d’un autre côté, on a aussi comme mission de soutenir le gouvernement, les administrations, par des données scientifiques, pour qu’ils puissent prendre leurs décisions", explique le professeur Lucien Hoffmann, le directeur du département de recherche sur l’environnement et l’innovation.

Dans ce département, on compte près de 200 chercheurs et ingénieurs en science de la vie, de l’environnement, en technologie de l’information. Une soixantaine d’entre eux travaillent spécifiquement sur la question de l’eau.

"On a des spécialistes dans les différents domaines de la gestion de l’eau. A la fois sur l’aspect quantitatif, c’est-à-dire comprendre le cycle de l’eau, avec les implications sur la gestion des inondations et des sécheresses. Et puis, il y a l’aspect qualitatif, avec les polluants chimiques qu’il y a dans l’eau, les virus, les bactéries pathogènes. Donc on intègre à la fois le volet quantitatif et le volet qualitatif, depuis la recherche fondamentale, jusqu’au développement de nouvelles technologies, par exemple dans l’amélioration des stations d’épuration", précise le professeur Hoffmann.

Pour mener ses recherches, le LIST bénéficie d’un réseau de mesure très dense et a des données complètes sur les cours d’eau du Luxembourg. Cela lui permet notamment de mieux aborder la question du changement climatique.

Le LIST, un acteur essentiel dans la lutte contre l’épidémie de Covid

Au plus fort de la crise sanitaire, l’Institut du Luxembourg de Sciences et de Technologie a été un acteur majeur dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les chercheurs, en lien avec les autorités luxembourgeoises et le ministère de la santé, réalisaient trois analyses des eaux usées par semaines.

"Pour la surveillance du Covid, on analyse des stations d’épuration de tout le pays. Il y en a des dizaines au Luxembourg et on reçoit de l’eau de ces stations", explique le docteur Leslie Ogorzaly, chercheuse en virologie environnementale. Aujourd’hui, les chercheurs du LIST ne font plus qu’une analyse des eaux usées par semaine. L'épidémie a ralenti mais "le virus circule toujours. Il a tendance à rester à des quantités assez élevées dans l’eau", précise Leslie Ogorzaly.

Comprendre le cycle de l’eau

Le docteur Christophe Hissler, lui, étudie en particulier le cycle de l’eau. Comment l’eau tombe-t-elle du ciel ? Comment est-elle stockée ? Comment les arbres vont-ils puiser l’eau ? "On peut aussi inclure, comment cette eau va jusqu’aux nappes souterraines, ou encore comment cette eau va jusqu’aux rivières pour générer des crues et potentiellement des inondations", explique-t-il. Pour l’observation du cycle de l’eau, de l'institut du Luxembourg de Sciences et de Technologie bénéficie d’un laboratoire en pleine nature, dans une forêt du Grand-Duché.

